Главное условие идеального секса

28 февраля 2017, вторник, 18:28 – ИА СОЧИ-24



Главное условие идеального секса

Исследователи считают, что здоровый образ жизни и физическое состояние сильно влияют на качество сексуальных отношений. Однако они отметили, что главным условием для идеальной интимной близости является ее "громкость".По словам экспертов, вступающие в половой контакт партнеры получают большее взаимное удовольствие, если при этом они стонут и издают прочие звуки в постели. Этот необычный показатель оказался ключевым, так как "громкость" человека помогает партнеру узнать, что ему нравится или не нравится.Также стоны и крики свидетельствуют, что возлюбленный действительно доставляет удовольствие второй половинке. Это усиливает уверенность мужчины или женщины в своих действиях.Согласно исследованиям, большинство женщин предпочитает стонать перед оргазмом своего партнера. Таким образом они стараются ускорить процесс и поднять мужскую самооценку. В свою очередь, мужчины издают различные звуки во время предварительных ласк, тем самым вызывая у возлюбленной чувство значимости и желание перейти к оральным ласкам. Напомним, ранее социологи сообщили, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляться на романтичное свидание в ресторан. Как писали Dni.Ru, исследователи объясняют это чрезмерной занятостью представителей современного поколения."Они прыгают в постель не для того, чтобы просто заняться сексом. Они делают это, чтобы узнать человека прежде, чем потратят на него свое время и энергию", – комментирует результаты опроса антрополог, доктор Хелен Фишер.

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