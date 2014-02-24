Главное условие идеального секса

Исследователи считают, что здоровый образ жизни и физическое состояние сильно влияют на качество сексуальных отношений. Однако они отметили, что главным условием для идеальной интимной близости является ее "громкость". По словам экспертов, вступающие в половой контакт партнеры получают большее взаимное удовольствие, если при этом они стонут и издают прочие звуки в постели. Этот необычный показатель оказался ключевым, так как "громкость" человека помогает партнеру узнать, что ему нравится или не нравится.Также стоны и крики свидетельствуют, что возлюбленный действительно доставляет удовольствие второй половинке. Это усиливает уверенность мужчины или женщины в своих действиях.Согласно исследованиям, большинство женщин предпочитает стонать перед оргазмом своего партнера. Таким образом они стараются ускорить процесс и поднять мужскую самооценку. В свою очередь, мужчины издают различные звуки во время предварительных ласк, тем самым вызывая у возлюбленной чувство значимости и желание перейти к оральным ласкам. Напомним, ранее социологи сообщили, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляться на романтичное свидание в ресторан. Как писали Dni.Ru, исследователи объясняют это чрезмерной занятостью представителей современного поколения."Они прыгают в постель не для того, чтобы просто заняться сексом. Они делают это, чтобы узнать человека прежде, чем потратят на него свое время и энергию", – комментирует результаты опроса антрополог, доктор Хелен Фишер.
Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»
Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»