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Главные политические курьезы 2016 года

31 декабря 2016, суббота, 10:43 – ИА СОЧИ-24

Главные политические курьезы 2016 года
Главные политические курьезы 2016 года
Политика, как известно, вещь серьезная, а те, кто ей занимаются несут персональную ответственность за свой имидж, который и предопределяет успех или неудачу. И если большинство политических деятелей подходят к своей репутации с изрядной долей щепетильности, то некоторые из них придают этому вопросу гораздо меньше значения.
ПОРОЧНОЕ ПЬЯНСТВОО неравнодушном отношении президента Украины Петра Порошенко к алкоголю хорошо известно. Ни для кого не секрет также и то, что глава украинского государства порой не отказывает себе в горячительных напитках даже перед официальными выступлениями. Казалось, что к подобному поведению Порошенко уже привыкли, тем не менее, президент Украины продолжает удивлять всех своей бесцеремонностью.  Так, в сентябре Порошенко приехал на открытие Центра предоставления административных услуг в Мариуполе, по случаю чего должен был произнести речь. Внимательные зрители сразу же обратили внимание на то, что президент, скажем так, ведет себя не совсем адекватно. Он явно был в очень хорошем настроении, активно размахивал руками и поворачивался из стороны в сторону, а его язык явно заплетался.   По мнению бывшего члена Верховной рады Украины Алексея Журавко, Порошенко принял не не стакан и не два, а судя по всему гораздо больше. И не пива, а кое-чего покрепче, отметил экс-парламентарий.  МИНИСТР И ПОМОЩНИЦАОскандалился также глава МВД Украины Арсен Аваков, представивший в ноябре свою новою помощницу. Ей оказалась 24-летняя Анастасия Деева, которая была назначена заместителем министра внутренних дел по вопросам Евроинтеграции.
Столь неоднозначное и противоречивое назначение вызвало бурю возмущений среди украинской общественности. Более того, в сеть попали пикантные фотографии Деевой, на которых она позирует обнаженной. При этом поговаривали, что девушка получила должность не просто так, а за то, что является любовницей Авакова.  Сама же новоиспеченная 24-летняя помощница главы МВД утверждает, что у нее уже имеется 10-летний рабочий стаж. Правда, где и как он был приобретен девушка рассказывает неохотно. Столь резонансное назначение стало еще одним скандальным пунктом в биографии Авакова, который заслуженно считается наиболее одиозным украинским министром.  ИСТОРИЧЕСКАЯ ОГОВОРКА"Глубокими" знаниями российской истории отличился в этом году губернатор Орловской области Вадим Потомский. На пресс-конференции по поводу установки в столице региона памятника Ивану Грозному он заявил, что царь на самом деле не убивал своего сына. По словам Потомского, вина Грозного лишь в том, что он слишком поздно отправил сына на лечение, когда тот подхватил болезнь по дороге "из Москвы в Петербург".  Заявление Орловского губернатора рассмешило пользователей социальных сетей и вызвало массу ироничных шуток. Грозный царь умер в 1584 году – за 119 лет до основания города на Неве.  ЦАРЬ И ПРОКУРОР
Отметилась на ниве скандалов и прокурор (теперь уже бывший) Республики Крым Наталья Поклонская. Девятого мая на традиционную акцию "Бессмертный полк" в Симферополе она пришла не с портретом участвовавшего в Великой Отечественной войне предка, а с иконой последнего русского царя Николая II.Поступок прокурора получил негативный отклик у общественности, заявившей, что подобные действия дискредитируют саму акцию, ставшую за последние годы мощным фундаментом для объединения людей вне зависимости от их взглядов и убеждений.   Сама же Поклонская объяснила, что взяла икону монарха по просьбе одного из ветеранов. По ее рассказу, она якобы посещала ветерана, который во время войны попал в трудную ситуацию на фронте, однако видение царя Николая помогло ему спастись. "И ветеран просил меня, чтобы по возможности Николай II тоже принял участие в "Бессмертном полку", – добавила она. ТАНЦЫ НА ПАНИХИДЕ В ушедшем году вновь напомнил о себе бывший президент США Джордж Буш, ранее уже "прославившийся" рядом бестактных и откровенно глупых заявлений, что позволило многим усомниться в его умственных способностях. Не подкачал экс-глава Белого дома и на этот раз. 
 
На панихиде в Далласе по погибшим во время массовых беспорядков полицейских, бывший президент США начал улыбаться, размахивать руками и пытаться совершать танцевальные движения.  В целом, несмотря на атмосферу скорби, Буш продемонстрировал собравшимся свое прекрасное расположение духа. 
ЛЮБИМИЦА МУХ 
Во время одного из раундов дебатов между кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом и представитель Демпартии Хиллари Клинтон на левую бровь последней неожиданно села муха. Случившееся вызвало как массу ироничных, так и откровенно язвительных комментариев в адрес Клинтон в духе "муха знает, на что садиться". 
  НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПОМПОН
В марте соцсети поразились поступку президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который зачем-то отрезал помпон на шапке находившегося рядом с ним мальчика. "В определенных вопросах я довольно консервативен", – прокомментировал он свой поступок. 
Впрочем, пользователи интернета содеянное главой республики явно не оценили, набросившись с критикой на Евкурова. "Надо ли  использовать специальный нож для детских помпончиков или подойдет любой?", – язвительно отзывались о поступке президента Ингушетии пользователи.
 ХОУМ ВИДЕООскандалился в прошлом году и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов. Сначала оппозиционер прятался от журналистов в подсобке, потом ему кинули в лицо торт. После этого в апреле было опубликовано скандальное видео, на котором демонстрируются сцены интимного характера между политиком и его любовницей, а по совместительству руководительницей молодежного отделения партии Натальей Пелевиной.

Публикация видео, естественно, вызвала живой отклик у пользователей соцсетей, принявшихся шутить над незадачливым оппозиционером. В свою очередь, порноресурс xHamster предложил Касьянову работу. "Домашнее порно – одна из наиболее популярных категорий. И мы, как ресурс, который ценит именно этот вид порно, с удовольствием разместим у себя эксклюзивные видео такого яркого политика как Михаил Касьянов", – заявили представители ресурса в своем сообщении.  В целом, прошедший год ознаменовался не только изобилием серьезных и глобальных политических событий, но и разного рода смешных и курьезных случаев. Посмотрим, что принесет нам наступивший год. Однако то, что предыдущий был во всех отношениях интересным сомнений нет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В 2016 году власти продолжили последовательную борьбу с падкими на деньги чиновниками и бизнесменами. Самыми громкими делами, безусловно, стали взятка министра экономического развития Алексея Улюкаева и найденные у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко астрономические 8 миллиардов рублей. На фоне такой наглости меркнет даже арест губернатора Кировской области Никиты Белых, которому инкриминируют взятку в 400 тысяч евро...»

сегодня, 13:30
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал участником шоу-программы "Международная пилорама". Ему пришлось отвечать на острые вопросы ведущего программы Тиграна Кеосаяна...»

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сегодня, 10:43
Главные политические курьезы 2016 года

Политика, как известно, вещь серьезная, а те, кто ей занимаются несут персональную ответственность за свой имидж, который и предопределяет успех или неудачу. И если большинство политических деятелей подходят к своей репутации с изрядной долей щепетильности, то некоторые из них придают этому вопросу гораздо меньше значения...»

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Жена созналась в убийстве пропавшего посла

Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса созналась в соучастии в его убийстве. Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро...»

вчера, 22:14
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне

Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»

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