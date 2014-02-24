Главные пророчества Ванги

31 января 2017, вторник, 18:45 – ИА СОЧИ-24



Главные пророчества Ванги

В прессе с завидной регулярностью появляются различные пророчества, приписываемые болгарской целительнице Ванге. На самом деле многие из этих глобальных прогнозов относительно будущего Земли и отдельных государств болгарская прорицательница никогда не делала.31 января исполнилось 106 лет со дня рожденияВангелии Пандевой Гуштеровой, известной на весь мир провидицы Ванги. И при жизни, и после смерти знаменитой прорицательницы журналисты порой запускаютот ее именисамые невероятные сенсации. Ведь теперь сложно разобраться, говорила ли она это на самом деле. Некоторые и вовсе уверены, что у Ванги не было дара предвидения, а ее популярность поддерживали и использовали в своих целях болгарские спецслужбы.Скептики утверждают, что властям Болгарии было выгодно иметь популярную прорицательницу, к которой непрерывным потоком съезжаются толпы туристов. Они также обращают внимание на тот факт, что знаменитая целительница крайне редко делала прогнозы с точными датами и цифрами. Чаще всего ее формулировки были расплывчатыми и неоднозначными, и толковать их можно по-разному.Тем не менее существует несколько предсказаний, которые болгарка действительно сделала, и они сбылись. Это подтверждают и родственники Ванги в своих воспоминаниях о ней, и люди, которых эти предсказания касались. Dni.Ru решили разобраться, в чем прорицательница ошибалась, а в чем оказалась права.Что сбылосьСмерть Иосифа СталинаЗа полгода до смерти руководителя СССР провидица сказала: "Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России". При этом Ванга назвала дату: март 1953 года.И действительно, Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции в Кунцево от кровоизлияния в мозг. Через несколько дней Вангу заключили в болгарскую тюрьму на полгода. Говорят, что после этого случаяпрорицательница делилась предсказаниями о власть имущих только с самым близким кругом людей.Знакомство Михалкова и БрежневаЗнаменитому советскому писателю Сергею Михалкову Ванга предрекла события, которые абсолютно точно сбылись. "По возвращении в Москву ты лично встретишься с Леонидом Брежневым. Твой старший сын женится на иностранке и уедет жить и работать за рубеж, где будет снимать кино", – сказала провидица Михалкову. "Вернувшись из Болгарии, я встретился с главой государства", – вспоминал впоследствии Михалков слова Ванги.Через год, в 1980-м, старший сын писателя Андрей Кончаловский уехал в США. Там в Голливуде он снял несколько фильмов, самый известный из которых – блокбастер "Танго и Кэш" с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях.Что касается женитьбы на иностранке, то тут Ванга не угадала. На момент предсказания Кончаловский уже был женат на француженке Вивиан Годе. После переезда в США он развелся с ней и завел роман с голливудской звездой Ширли Маклейн, однако свадьба так и не состоялась.Убийство Индиры ГандиЗа 15 лет до гибели премьер-министра Индии Ванга сказала: "Платье, ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!"31 октября 1984 года Индира Ганди должна была встретиться в Нью-Дели с английским писателем и актером Питером Устиновым. В тот день она надела сари шафранового цвета, сняв при этом пуленепробиваемый жилет.Однако до места встречи Индира Ганди не доехала. Индийский политик была убита сикхскими экстремистами, которые внедрились в ее окружение под видом личных телохранителей.Перестройка и распад СССРЭто предсказание – одно из самых неоднозначных в жизни Ванги. В нем нет упоминаний прямым текстом ни о перестройке, ни о распаде СССР. В 1979 году целительница сказала: "Вижу сад... Это Россия... Кругом снег... Много снега. Слышу голоса: мужской и женский... Нет, это не голоса – из глубин земли соки питают деревья... В Россию идет необычная весна...".Провидица упоминала о трех могучих, но засохших деревьях, про большое и малое кольца, протоптанные в снежном саду. Она рассказала, что видит, как в сумерках люди втыкают в снег ветки, а мужчина и женщина делают круг по малому кольцу. После этих слов болгарка заявила, мол, нет смысла говорить о саде, который скоро иссохнет. Эти слова целительницы могли бы так и остаться непонятыми, если бы не мемуары Раисы Максимовны Горбачевой."10 марта 1985 года... Умер Константин Устинович Черненко. В десять часов вечера состоялось экстренное заседание Политбюро. Михаил Сергеевич вернулся домой, а мы тогда были на даче за городом, очень поздно, – вспоминала она. – Вышли в сад. За три года – третья смерть. Смерть трех генсеков подряд."Михаил Сергеевич был очень уставшим. Сначала молчал. Потом говорит: "Завтра – пленум. Может стать вопрос о том, чтобы я возглавил партию". Мы бродили по саду, еще лежал снег. Муж опять помолчал. Затем как бы исподволь стал размышлять – вслух... "Нет, – услышала я. – Так дальше жить нельзя".В том же 1985 году в СССР начались грандиозные события. Перемены в идеологии, экономической и политической жизни СССР получили название "перестройка". Победа Ельцина на президентских выборахПервый президент России никогда не ездил к Ванге, но это делал его пресс-секретарь Сергей Медведев. Именно к нему обратились люди из окружения Ванги, когда та выразила желание сделать предсказание для Ельцина. Борис Николаевич отнесся к этой затее скептически: мол, делайте что хотите. По словам Медведева, он поехал к Ванге, взяв часы Ельцина. Беседу записывал на диктофон, чтобы потом потом продемонстрировать запись своему шефу. Болгарка предсказала Ельцину победу на выборах.И действительно, 10 июля 1991 года Борис Ельцин стал первым президентом Российской Федерации и руководил страной в течение двух сроков.Ванга также вскользь упомянула про сердце Ельцина. Впоследствии выяснилось, что у Бориса Николаевича был инфаркт, который он скрывал. Женитьба Киркорова на ПугачевойОтец Филиппа, певец Бедрос Киркоров обратился к Ванге в 1971 году, когда его сыну было четыре года. У Киркорова-старшего сильно болела нога, и целительница посоветовала массировать ее по часовой стрелке. Она также сказала, что боль вскоре уйдет – так и случилось. О будущем Филиппа предсказательница заговорила сама. "У вас есть сын, и его ждет большая известность. Я вижу его на высоте – горе, а в руках у него металлическая палка", – вспоминал Бедрос слова Ванги. Поначалу он решил, что его сын станет дирижером. Но впоследствии понял, что гора символизировала музыкальный Олимп, а палка оказалась ничем иным, как микрофоном.Прорицательница также сказала, что в 27 лет Киркоров-младший женится на женщине с именем, начинающимся на букву "А". В 1994 году это предсказание сбылось с абсолютной точностью: на момент свадьбы с Аллой Пугачевой Филиппу было 27.Авария на подлодке "Курск"В 1980 году болгарская прорицательница заявила, что "в конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать". Неудивительно, что эти слова тогда вызвали непонимание. Ведь город Курск от ближайшего к нему Черного моря разделяет расстояние в более чем тысячу километров. Предсказание прояснилось 12 августа 2000 года, когда во время учений потерпел катастрофу атомный подводный ракетоносный крейсер "Курск". 118 членов экипажа погибли. По официальной версии российских властей, на "Курске" самопроизвольно взорвалась торпеда.Теракт в башнях-"близнецах" в Нью-ЙоркеВ 1989 году Ванга сказала: "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой".Через двенадцать лет, 11 сентября 2001-го террористы организации "Аль-Каида" на самолетах врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате беспрецедентного теракта погибли 2977 человек.НЕ СБЫЛИСЬЛекарство от ракаБолгарская целительница предсказывала, что в начале XXI века мир избавится от онкологических заболеваний. "Наступит день, и рак будет закован в "железные цепи", – говорила она.Ванга пояснила эти слова таким образом, что "лекарство против онкологических заболеваний должно содержать много железа". Однако чудо-средство, которое могло бы спасти людей от раковых заболеваний, человечество до сих пор не придумало.Генная инженерияВанга предсказывала, что уже в начале третьего тысячелетия "люди не будут ни сеять, ни жать, а только все выращивать. Животные будут плодиться, как растения, а растения – как животные". Прорицательница на сей раз ошиблась. Несмотря на то, что в генетически модифицированных растениях действительно присутствуют гены животных, до сих пор в сельском хозяйстве используются сеялки и комбайны.Новая мировая война в 2010 годуВанга говорила, что разрушительная мировая война начнется в ноябре 2010 года и продлится в до октября 2014 года. Она предполагала, что будет применено сначала ядерное, а затем и химическое оружие. К счастью для землян, это предсказание Ванги не сбылось.Обама – последний президент СШАБолгарская целительница предрекала, что 44-м президентом США будет чернокожий. И тут она оказалась права.Но Ванга также предсказала, что этот политик станет последним лидером Америки, потому что вскоре страна либо замерзнет, либо исчезнет с мировой карты после экономического кризиса. Тем не менее в январе 2017 года 44-й американский президент,темнокожий Барак Обама, покинул Белый дом, а 45-м главой Соединенных Штатов стал миллиардер Дональд Трамп.

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