Главные тайны Сергея Лаврова

17 февраля 2017, пятница, 17:14 – ИА СОЧИ-24



Главные тайны Сергея Лаврова

Шведская журналистка раскрыла секреты своего общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Гунилла фон Халль назвала главу российской дипломатии бульдозером, доводившим Хиллари Клинтон до психоза.В своей откровенной статье журналистка газеты SvenskaDagbladet поведала некоторые факты из жизни Лаврова, которые раньше былиизвестны только тем, кто непосредственно общается с дипломатом. "Егоуважают, боятся, им восхищаются и обсуждают. Российский министр иностранных делСергей Лавров, любящий выпить виски и курить одну за другой сигареты, никого неоставляет равнодушным", – пишет Халль, отмечая, что жесткий стиль поведенияминистра может вызывать раздражение."Когда Сергей Лавров входит в помещение, его невозможноне заметить. Высокий, харизматичный, с чуть преувеличенной жестикуляцией. Чащевсего он одет в элегантные костюмы с шелковыми галстуками, а внимательные глазасмотрят сквозь очки в стальной оправе. Нередко – дымящаяся сигарета в уголкерта", – так описывает министра нередко общающаяся с ним журналистка.На переговорах в Женеве по сирийскому химическому оружию Лавровв твердых выражениях и почти бескомпромиссно отстаивал российскую линию, чточуть не довело Хиллари Клинтон доистерики, вспоминает Халль."Часто несговорчивый,он заслужил лестное прозвище "Господин Нет".После многодневных и чрезвычайно сложных переговоров СергейЛавров был так доволен, что на радостях купил себе огромную бутылку виски и дорогуюсигару, а потом уселся на солнечной террасе, окруженный восхищенными подданными,пишет шведская журналистка. По ее мнению, зачастую мир видит угрюмого и суровогоЛаврова. Однако за этим фасадом скрывается невероятно компанейский, остроумныйи талантливый дипломат. Некоторые причисляют 63-летнего главу российского МИДа к самым умелымполитикам мира с огромным опытом за спиной.Но Сергей Лавров – также и наслаждающийся жизнью "бонвиван",чье отношение к женщинам балансирует где-то между сексизмом и джентльменством. Дипломатлюбит пошутить с репортерами и поболтать с красивыми женщинами. И не толькопоболтать, но и сделать изящный комплимент в их адрес. Как вспоминает Халль,однажды он пожалел репортеров, которые прождали целую ночь, пока шли переговорыпо Сирии. Лавров распорядился, чтобы в коридор отправили несколько бутылокрусской водки вдобавок к пицце, которую Джон Керри заказал для голодающейпрессы."Вот такой он, российский царь иностранных дел, поройобаятельно дружелюбный, а порой ядовито дерзкий. Непростой партнер попереговорам", – заключает Гунилла фон Халль.

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