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Главные тайны Сергея Лаврова

17 февраля 2017, пятница, 17:14 – ИА СОЧИ-24

Главные тайны Сергея Лаврова
Главные тайны Сергея Лаврова
Шведская журналистка раскрыла секреты своего общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Гунилла фон Халль назвала главу российской дипломатии бульдозером, доводившим Хиллари Клинтон до психоза.
В своей откровенной статье журналистка газеты Svenska
Dagbladet поведала некоторые факты из жизни Лаврова, которые раньше были
известны только тем, кто непосредственно общается с дипломатом. "Его
уважают, боятся, им восхищаются и обсуждают. Российский министр иностранных дел
Сергей Лавров, любящий выпить виски и курить одну за другой сигареты, никого не
оставляет равнодушным", – пишет Халль, отмечая, что жесткий стиль поведения
министра может вызывать раздражение.
"Когда Сергей Лавров входит в помещение, его невозможно
не заметить. Высокий, харизматичный, с чуть преувеличенной жестикуляцией. Чаще
всего он одет в элегантные костюмы с шелковыми галстуками, а внимательные глаза
смотрят сквозь очки в стальной оправе. Нередко – дымящаяся сигарета в уголке
рта", – так описывает министра нередко общающаяся с ним журналистка.
На переговорах в Женеве по сирийскому химическому оружию Лавров
в твердых выражениях и почти бескомпромиссно отстаивал российскую линию, что
чуть не довело Хиллари Клинтон до
истерики, вспоминает Халль.
"Часто несговорчивый,
он заслужил лестное прозвище "Господин Нет".
После многодневных и чрезвычайно сложных переговоров Сергей
Лавров был так доволен, что на радостях купил себе огромную бутылку виски и дорогую
сигару, а потом уселся на солнечной террасе, окруженный восхищенными подданными,
пишет шведская журналистка. По ее мнению, зачастую мир видит угрюмого и сурового
Лаврова. Однако за этим фасадом скрывается невероятно компанейский, остроумный
и талантливый дипломат. Некоторые причисляют 63-летнего главу российского МИДа к самым умелым
политикам мира с огромным опытом за спиной.
Но Сергей Лавров – также и наслаждающийся жизнью "бонвиван",
чье отношение к женщинам балансирует где-то между сексизмом и джентльменством. Дипломат
любит пошутить с репортерами и поболтать с красивыми женщинами. И не только
поболтать, но и сделать изящный комплимент в их адрес. Как вспоминает Халль,
однажды он пожалел репортеров, которые прождали целую ночь, пока шли переговоры
по Сирии. Лавров распорядился, чтобы в коридор отправили несколько бутылок
русской водки вдобавок к пицце, которую Джон Керри заказал для голодающей
прессы.

"Вот такой он, российский царь иностранных дел, порой
обаятельно дружелюбный, а порой ядовито дерзкий. Непростой партнер по
переговорам", – заключает Гунилла фон Халль.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:13
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Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

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вчера, 20:00
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