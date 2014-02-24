Главные женщины 2016 года

30 декабря 2016, пятница, 13:46 – ИА СОЧИ-24



Главные женщины 2016 года

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году.Ксения СобчакПожалуй, самым неожиданным событием года стало материнство эксцентричной светской львицы Ксении Собчак. Телеведущая долгие годы позиционировала себя как убежденную чайлд-фри, позволяя себе довольно резкие негативные высказывания в адрес детей. Именно поэтому журналисты и поклонники Ксении не сразу поверили в ее беременность. Все девять месяцев внимание вокруг ведущей не утихало. Пользователи до последнего спорили о том, настоящий ли у Собчак живот, и кто отец ее будущего ребенка. Ну а роды теледивы оказались более громким и значимым событием, чем вручение кинопремии "Оскар". Напомним, Собчак родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 сантиметра и весом 3350 граммов. Ангела Меркель В 2015 году эксперты неоднократно подписывали "приговор" канцлеру Германии Ангеле Меркель, считая, что ее политической карьере пришел конец. Однако в 2016 году политик вновь продемонстрировала железную хватку, заявив, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок правления. Скандальный журнал Charlie Hebdo даже опубликовал карикатуру, в которой сравнил Меркель с отремонтированным Volkswagen. Вместе с тем, 2016 год прошел для канцлера все в той же атмосфере острой критики и насмешек, поскольку Германия продолжает страдать из-за чрезмерной толерантности канцлера к беженцам. Хилари КлинтонДругая политическая героиня это года – американская железная леди Хиллари Клинтон. Представитель демократической партии США с достоинством выдержала напряженную предвыборную гонку, даже не смотря на довольно серьезные проблемы со здоровьем. И пусть Хиллари уступила президентское кресло Дональду Трампу, для миллионов американских женщин она навсегда останется эталоном феминизма и силы духа. Меланья ТрампПожалуй, внимание к предвыборной кампании Клинтон – ничто, по сравнению с той волной скандалов и споров, которая развернулась вокруг будущей первой леди США – Меланьи Трамп. Сексапильная супруга Дональда Трампа взбудоражила весь мир своими яркими нарядами, откровенными фотосессиями и идеальной внешностью. Автоматически люди разделились на ярых противников и преданных поклонников Меланьи. Первые уверены, что красотка не достойна носить звание первой леди, и наверняка не справиться со своими обязанностями. Другие (и их меньшинство) считают, что осуждать Меланью за красоту – признак зависти и недалекого ума. Ну а кто из них окажется в итоге прав, покажет будущий год. Надежда СавченкоУкраинского депутата и бывшую летчицу Надежду Савченко невозможно заподозрить в легкомысленности или спекулировании сексапильностью. Зато политик может похвастаться другими, более вычурными, способами поднять свой политический рейтинг. Карьера Савченко резко пошла в гору в конце мая текущего года, после того, как указом президента России Владимира Путина она была освобождена из российской тюрьмы. С тех пор депутат стала настоящей героиней своей страны и постоянным объектом для насмешек в иностранных СМИ. Савченко не устает эпатировать публику – то нарочито маскулинным поведением, то босыми ногами, то резкими высказываниями. Впрочем, пока заслуги эксцентричного депутата ограничиваются лишь громкими лозунгами.Анджелина Джоли В шоу-бизнесе роль женщины года по праву принадлежит пышногубой красотке Анджелине Джоли. Актриса и раньше регулярно оказывалась в центре внимания, однако ее развод с Брэдом Питтом стал настоящим шоком голливудского Олимпа.После того, как эталонная парочка "Бранджелина" внезапно рассталась, в СМИ поползли слухи о том, что Джоли совсем не так идеальна, как считали ее поклонники. Так, например, Питт неоднократно заявлял, что у актрисы проблемы с эмоциональным самоконтролем и он не хотел бы, чтобы дети жили с ней. Кроме того, по словам блондина, бывшая супруга жутко ревнива и явно имеет садо-мазохистские наклонности в сексе. Мария ШараповаМарию Шарапову можно назвать Главной героиней-2016 в спорте. Именно российская теннисистка стала первой жертвой грандиозного допинг-скандала, который преследовал наших спортсменов на протяжении всего года. В конце февраля в крови Шараповой обнаружили препарат мельдоний, который был внесент в реестр запрещенных с 1 января. Спортсменка заявила, что принимала лекарство в качестве профилактики диабета и для восполнения дефицита магния.

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