Главу управления МВД застрелили в Москве

Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей. Сообщается, что Николай Волков был убит недалеко от своего дома. Подробности преступления пока не известны – показания очевидцев расходятся, пишет "Московский комсомолец".По словам соседки Волкова, его выбросили из машины, после чего застрелили. Другой свидетель утверждает, что глава управления МВД шел домой, а на парковке у него произошел конфликт с двумя неизвестными. В ходе выяснения отношений один из оппонентов Волкова достал оружие и два раза выстрелил ему в грудь. Злоумышленники попытались спрятать труп под машиной, но передумали и скрылись. По данным следователей, они забрали у жертвы сумку, однако свидетели не подтвердили эту информацию. Преступники объявлены в розыск. Их личности, как и мотивы убийства, устанавливаются. По сведениям издания, Николай Волков возглавлял ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации". Организация отвечает за вопросы ремонта в полицейских зданиях и находится в процессе присоединения к ФГУП "Охрана Росгвардии".
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Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»
На западе столицы под лед Москвы-реки провалился рыбак. Инцидент произошел в Бухте Живописная на Рублевском пляже, передает агентство "Москва". Мужчину вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной станции "Рублево"..»
Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»