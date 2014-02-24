Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
3 февраля 2017, пятница, 14:59 – ИА СОЧИ-24
Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
Сотрудники столичной онкологической клиники во время праздничного корпоратива решили порадовать своего начальника. Они подошли к этому вопросу творчески и устроили своему шефу пикантный сюрприз. На новогоднюю корпоративную вечеринку коллектив Московского областного онкологического диспансера пригласил для своего руководителя стриптизершу. Гостья явилась прямо в здание медицинского учреждения.Участники корпоратива сняли на видео кульминационный момент празднования. На коленях главного врача онкодиспансера Владимира Асташова стриптизерша устроила приватный танец.Примечательно, что музыка для эротического шоу оказалась подходящей к случаю. Пикантный танец сопровождался песней "Медсестричка". По информации Life.ru, 30 медиков собрали на вечеринку по две с половиной тысячи рублей. При этом пикантные услуги гостьи корпоратива обошлись его участникам в семь тысяч рублей.Между тем в стриптиз-клубах пришли к выводу, что их заведениям необходима легализация в правовом поле и четкое регулирование. Труженики эротического фронта отныне хотят работать с соблюдением всех юридических норм. Как писали Dni.Ru, Ассоциация стриптиз-клубов России обратилась к Министерству труда с инициативой ввести должностные инструкции для специальности "флирт-актриса".
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»