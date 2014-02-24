Гнусавый переводчик Путина насмешил россиян

23 декабря 2016, пятница, 14:13 – ИА СОЧИ-24



Гнусавый переводчик Путина насмешил россиян

Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х.Гнусавый, монотонный и безэмоциональный тон переводчика насмешил социальные сети. Кто-то заявил, что синхронист, судя по его речи, принял что-то алкогольное перед пресс-конференцией. А другие узнали в нем Леонида Володарского, известного для многих россиян тем, что именно его голосом "говорят" многие герои из зарубежных фильмов конца 80-х и начала 90-х годов. Сам вопрос касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Кроме того, журналист затронул проблему гонки вооружений.Владимир Путин проводит сегодня свою традиционную пресс-конференцию. Dni.Ru ведут прямую трансляцию события.

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