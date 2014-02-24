Голкипер ЦСКА пропал без вести в Петербурге

Вратарь клуба пляжного футбола ЦСКА Руслан Пелецкий пропал без вести в Санкт-Петербурге. Родственники не видели спортсмена с 10 января и решили обратиться в полицию.В день исчезновения у голкипера была назначена встреча, передает газета "Известия". Вечером того же дня должна была состояться тренировка, на которую Пелецкий уже не пришел. Правоохранители ведут поиски спортсмена.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»
Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»
Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Российский лидер признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп, а экс-губернатор назвал президента perpetuum mobile ("вечный двигатель")...»
Чиновники Минобороны Украины внесли изменения в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, поменяв место его рождения с России на свою страну. Такой поступок, по мнению первого зампреда комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, говорит о непреодолимом желании киевских властей утвердить свое историческое первородство...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»
Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»
Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Российский лидер признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп, а экс-губернатор назвал президента perpetuum mobile ("вечный двигатель")...»
Чиновники Минобороны Украины внесли изменения в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, поменяв место его рождения с России на свою страну. Такой поступок, по мнению первого зампреда комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, говорит о непреодолимом желании киевских властей утвердить свое историческое первородство...»