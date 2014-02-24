Голодная парочка занялась сексом в пиццерии (видео)
28 февраля 2017, вторник, 11:59 – ИА СОЧИ-24
Голодная парочка занялась сексом в пиццерии (видео)
Молодая британская пара занялась сексом на глазах у работников пиццерии Dominos. Вероятно, любовники завелись, ожидая 30-сантиметровую "Пеперони". Поздно вечером Даниэлла Херс и Крэйг Смит пришли в одну из сетевых пиццерий и сделали заказ, а затем решили снять напряжение, сообщает The Sun. Любовные утехи парочки попали в объектив камеры наблюдения: за оральными ласками последовал секс у прилавка, за которым повара готовили пиццу.Журналисты разыскали неугомонных любовников. Даниэлла и Крэйг признались, что давно практикуют интимные игрища в публичных местах. Молодые люди заявили, что следующим заведением, где они "отметятся", будет Pizza Hut.
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Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией. По словам главы российского государства, возникающие между двумя соседними странами споры вполне естественны в процессе взаимодействия...»
Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»