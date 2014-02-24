Голосистый попугай спел дуэтом сам с собой

В Сети набирает популярность видеоролик, героем которого стал попугай Куиппо. Птица спела дуэтом сама с собой. Хозяин включил попугаю запись его же голоса. Судя по всему, Куиппо так впечатлил собственный талант, что он решил подпеть сам себе. Всего за несколько часов ролик, размещенный на портале LiveLeak, посмотрели порядка десяти тысяч человек.
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Эта идея российской стороной уже поддержана, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин...»
Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы...»
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Эта идея российской стороной уже поддержана, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин...»
Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы...»
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»