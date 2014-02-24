"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом. Скандальные снимки на своей странице в социальной сети опубликовал известный российский писатель и ресторатор Илиас Меркури. "По просьбам трудящихся: Максакова. "Избранное", – подписал фотографии он.Судя по всему, снимки были сделаны еще много лет назад: Максакова, запечатленная на фотографиях в весьма откровенных позах, выглядит достаточно молодой и похожа на типичную студентку из богатой семьи. Как материалы столь интимного содержания попали в руки Меркури, остается неизвестным. Пользователи социальных сетей однозначно отреагировали на публикацию – они назвали снимки пошлыми и вульгарными и набросились с критикой на беглого экс-депутата Госдумы."Так она в Германии, поди, порноактрисой подрабатывала?" – интересуется один из комментаторов. "Понятно, почему она на Украине оказалась. Голос менталитета позвал", – едко замечает другой. По просьбам трудящихся: Максакова. "Избранное". pic.twitter.com/ezr6ZAXHm8– Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 17 февраля 2017 г."Ну, природа, известное дело, однажды должна отдохнуть...", – продолжает еще один пользователь социальной сети. Всего запись набрала более двух десятков негативных комментариев.Примечательно, что после публикации фотографий Меркури сообщил о звонках с угрозами со стороны Максаковой. Высмеять оперную певицу пользователи сети умудрились даже в комментариях к этой записи. "На мове (украинском – Прим. ред) хоть угрожала?" – в шутку интересуется один из тех, кто оказался под глубоким впечатлением от увиденного. Позже звонок поступил и от разгневанного супруга Максаковой Дениса Вороненкова.Звонила Максакова. Угрожала– Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 17 февраля 2017 г.Напомним, что скандал с участием Максаковой разгорелся после того, как с стало известно, что она с мужем Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Супруг оперной дивы проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Как писали Dni.Ru, бывший депутат объявлен в розыск.Ранее сообщалось, что Максакову уволили из Академии музыки имени Гнесиных. Позже эта информация не подтвердилась – пока ей только ставят прогулы.
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Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»