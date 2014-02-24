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"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

17 февраля 2017, пятница, 20:29 – ИА СОЧИ-24

"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом.
Скандальные снимки на своей странице в социальной сети опубликовал известный российский писатель и ресторатор Илиас Меркури. "По просьбам трудящихся: Максакова. "Избранное", – подписал фотографии он.Судя по всему, снимки были сделаны еще много лет назад: Максакова, запечатленная на фотографиях в весьма откровенных позах, выглядит достаточно молодой и похожа на типичную студентку из богатой семьи. Как материалы столь интимного содержания попали в руки Меркури, остается неизвестным. Пользователи социальных сетей однозначно отреагировали на публикацию – они назвали снимки пошлыми и вульгарными и набросились с критикой на беглого экс-депутата Госдумы."Так она в Германии, поди, порноактрисой подрабатывала?" – интересуется один из комментаторов. "Понятно, почему она на Украине оказалась. Голос менталитета позвал", – едко замечает другой.
По просьбам трудящихся: Максакова. "Избранное". pic.twitter.com/ezr6ZAXHm8– Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 17 февраля 2017 г."Ну, природа, известное дело, однажды должна отдохнуть...", – продолжает еще один пользователь социальной сети. Всего запись набрала более двух десятков негативных комментариев.Примечательно, что после публикации фотографий Меркури сообщил о звонках с угрозами со стороны Максаковой. Высмеять оперную певицу пользователи сети умудрились даже в комментариях к этой записи. "На мове (украинском – Прим. ред) хоть угрожала?" – в шутку интересуется один из тех, кто оказался под глубоким впечатлением от увиденного. Позже звонок поступил и от разгневанного супруга Максаковой Дениса Вороненкова.Звонила Максакова. Угрожала– Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 17 февраля 2017 г.Напомним, что скандал с участием Максаковой разгорелся после того, как с стало известно, что она с мужем Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Супруг оперной дивы проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Как писали Dni.Ru, бывший депутат объявлен в розыск.Ранее сообщалось, что Максакову уволили из Академии музыки имени Гнесиных. Позже эта информация не подтвердилась – пока ей только ставят прогулы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
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