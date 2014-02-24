Голый альпинист покорил Сеть

Альпинист из США Остин Хауэлл совершил восхождение на одну из самых опасных гор в Северной Каролине. При этом мужчина был абсолютно голым, не считая головного убора. Таким необычным образом Хауэлл решил развеять представление о трудном покорении вершин. Альпинист преодолел путь без страховки, несмотря на то, что на маршруте обитают гремучие змеи. За небольшое время видео успели посмотреть более шести тысяч пользователей Сети.
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»