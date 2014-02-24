Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника

Столичные полицейские задержали частного таксиста, подозреваемого в ограблении и изнасиловании 22-летнего клиента. Злоумышленник в течение четырех часов истязал молодого человека, после чего пострадавшему удалось сбежать. В ночь на старый Новый год молодой человек поймал такси у метро "Планерная", сообщает Life.ru. Однако вместо указанного адреса водитель по имени Самир привез его к себе домой на улицу Свободы.Пригласив нетрезвого клиента в гости, таксист изнасиловал его. В течение четырех часов пострадавший не мог покинуть квартиру своего мучителя, и лишь под утро ему удалось сбежать. Происходившее зафиксировала установленная в подъезде камера. На кадрах видно, как абсолютно голый молодой человек нетвердой походкой скрывается от насильника. Полицейские задержали 38-летнего таксиста и его приятеля, который проходит по делу как свидетель. Выяснилось, что злоумышленник также отобрал у жертвы деньги, золотую цепочку, кольцо, часы и мобильный телефон.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»