Гонконгский грипп начал убивать россиян

В России зафиксирована первая смерть от известного вируса. Жертвой штамма А(H3N2) стал житель Ярославской области. Факт гибели подтвердили в правительстве региона, сообщает РИА Новости. "Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А(H3N2). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью", – заявили в администрации.По данным региональных властей, пик заболеваемости гриппом пришелся на период с 9 по 13 января. "Были госпитализированы больше 100 человек, большую часть составили дети. У одного пациента зафиксировано тяжелое течение заболевания", – заявили в региональном правительстве.Отметим, что эпидемпорог по гриппу и ОРВИ в Ярославской области уже превысил 40%. Медики готовят в больницах дополнительные места для зараженных гонконгским гриппом, сообщает региональное издание 76.ru."Сейчас для госпитализации инфекционных больных имеется 410 коек в 13 больницах. Если ситуация ухудшится, есть возможность развернуть еще 1300 коек в 35 стационарах", – заявила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко. "Главное его отличие от других типов – это добавление диареи к основным симптомам гриппа", – заявила эпидемиолог Эльвира Маслова. Она подчеркнула, что в случае заражения необходимо вызывать врача на дом во избежание распространения инфекции.Впервые эпидемия вируса А(H3N2) вспыхнула в 1968 году в Гонконге. Тогда же заболевание дошло и до Ярославской области. В Соединенных Штатах в 1970-е от вируса погибли более 33 тысяч человек. В СССР жертв удалось избежать благодаря вакцинации.
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Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»
Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»