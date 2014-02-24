Гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону выиграл француз
7 января 2017, суббота, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону выиграл француз
Победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком городе Оберхофе стал французский спортсмен Мартен Фуркад, передает ТАСС. Второе место занял немец Арнл Пайффер, а бронзовую медаль заработал итальянец Доминик Виндиш.Из российских спортсменов лучший результат показал Антон Бабиков, который занял шестое место. Максим Цветков замыкает десятку лучших результатов. Антон Шипулин оказался на 16-м месте, Дмитрий Малышко – на 18-м, Юрий Шопин – на 31-м.
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Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»