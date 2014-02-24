Горбачев получил повестку в суд

19 января 2017, четверг, 19:16 – ИА СОЧИ-24



Горбачев получил повестку в суд

Первый президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда по делу о "кровавом воскресенье" в столице Литвы. Политик проходит свидетелем по делу о беспорядках 1991 года.Председатель судейской коллегии по процессу о событияхянваря 1991 года Айнора Корнелия Мацявичене сообщила, что повестка былаполучена еще 28 декабря 2016 года "Фондом Горбачева" в Москве. Надокументе, который был отправлен обратно в Вильнюс в качестве подтверждения,стоит подпись Горбачева.Дело о беспорядках в Вильнюсе рассматривается с начала 2016года. Оно стало крупнейшим в истории литовского правосудия по своему объему икругу включенных в него лиц. В качестве подозреваемых по нему проходят около 70человек. Михаила Горбачева суд хочет допросить в качестве свидетеля, сообщает DeutscheWelle.В марте 1990 года Верховный Совет Литвы провозгласилнезависимость республики, но в Москве объявили это решение неконституционным. Вянваре 1991 года в Литву были переброшены подразделения десантников и спецназа.13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса, во времястолкновений в районе телецентра 14 человек погибли, более 600 пострадали.Горбачев занимал в это время пост президента СССР. Михаилу Горбачеву 85 лет. В последнее время он неважно себячувствует и то и дело попадает в больницу. 9 ноября 2016 году ему сделалисложную операцию, а в сентябре плохое самочувствие не позволило экс-лидеру СССРпоехать на конференцию в Прагу.Политика и прежде уже госпитализировали. В апреле 2016 года онпоступил в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. "Сейчас уже я частопопадаю в объятия медицины, здорово попадаю. Много этих проблем", –говорил сам первый президент СССР. Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС ипоследний председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1990 году онполучил Нобелевскую премию мира "в знак признания его ведущей роли вмирном процессе".

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