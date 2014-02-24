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Горбачев получил повестку в суд

19 января 2017, четверг, 19:16 – ИА СОЧИ-24

Горбачев получил повестку в суд
Горбачев получил повестку в суд
Первый президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда по делу о "кровавом воскресенье" в столице Литвы. Политик проходит свидетелем по делу о беспорядках 1991 года.
Председатель судейской коллегии по процессу о событиях
января 1991 года Айнора Корнелия Мацявичене сообщила, что повестка была
получена еще 28 декабря 2016 года "Фондом Горбачева" в Москве. На
документе, который был отправлен обратно в Вильнюс в качестве подтверждения,
стоит подпись Горбачева.
Дело о беспорядках в Вильнюсе рассматривается с начала 2016
года. Оно стало крупнейшим в истории литовского правосудия по своему объему и
кругу включенных в него лиц. В качестве подозреваемых по нему проходят около 70
человек. Михаила Горбачева суд хочет допросить в качестве свидетеля, сообщает Deutsche
Welle.
В марте 1990 года Верховный Совет Литвы провозгласил
независимость республики, но в Москве объявили это решение неконституционным. В
январе 1991 года в Литву были переброшены подразделения десантников и спецназа.
13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса, во время
столкновений в районе телецентра 14 человек погибли, более 600 пострадали.
Горбачев занимал в это время пост президента СССР. Михаилу Горбачеву 85 лет. В последнее время он неважно себя
чувствует и то и дело попадает в больницу. 9 ноября 2016 году ему сделали
сложную операцию, а в сентябре плохое самочувствие не позволило экс-лидеру СССР
поехать на конференцию в Прагу.
Политика и прежде уже госпитализировали. В апреле 2016 года он
поступил в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. "Сейчас уже я часто
попадаю в объятия медицины, здорово попадаю. Много этих проблем", –
говорил сам первый президент СССР. Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС и
последний председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1990 году он
получил Нобелевскую премию мира "в знак признания его ведущей роли в
мирном процессе".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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