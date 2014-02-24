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Госдеп подыграл Трампу и набросился на Россию
27 февраля 2017, понедельник, 18:31 – ИА СОЧИ-24
Московский корреспондент CNN Мэтью Чанс услышал в этой
риторике Госдепа желание американских дипломатов завоевать доверие Трампа и его
окружения, тем более, что Россия уже стала для президента проблемной темой. Репортер
уверен, что в Госдепе настроены к Москве не так дружелюбно, как в администрации
президента.
Получается, что Госдеп противоречивыми
сигналами пытается наставить Трампа на путь истинный и не позволить ему
подружиться с Россией. С таким
утверждением можно поспорить, проанализировав те немногочисленные заявления
Дональда Трампа, которые он сделал, будучи уже в должности президента.
Первый
месяц президентства Дональда Трампа показал, что ждать быстрого улучшения отношений
между Москвой и Вашингтоном не стоит. Пока новый хозяин Белого дома играет по
старым правилам: за время нахождения во власти Трамп не только не вернулся к
своим обещаниям, которые он щедро раздавал во время предвыборной кампании, но и
сделал несколько неприятных для России заявлений. Пробным камнем стало заявление не самого Трампа, а его
пресс-секретаря, который впервые изложил официальную позицию руководства США
относительно Крыма. Президент устами своего помощника дал ясно понять, что
ожидает возвращения полуострова в состав Украины и деэскалации ситуации в
Донбассе. Вслед за этим Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместил
короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации
Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"
Напомним,
что летом 2016 года во время своей предвыборной кампании Трамп занимал прямо
противоположную позицию. В одном из телеинтервью он заявил, что в случае
избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и
снятии санкций с Москвы. Наблюдатели
связывают ответ на вопрос "С кем Вы, мистер Трамп?" с первой встречей американского и российского
президентов. Пока она не состоялась, говорить о серьезных изменениях в
отношениях России и США, очевидно, не стоит.
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