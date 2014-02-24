Госдеп подыграл Трампу и набросился на Россию

27 февраля 2017, понедельник, 18:31 – ИА СОЧИ-24



Госдеп подыграл Трампу и набросился на Россию

Государственный департамент США потребовал от Москвы соблюдать перемирие на юго-востоке Украины. Понимая, что обращаются не по адресу, дипломаты, таким образом, пытаются сыграть на руку президенту Дональду Трампу.Московский корреспондент CNN Мэтью Чанс услышал в этойриторике Госдепа желание американских дипломатов завоевать доверие Трампа и егоокружения, тем более, что Россия уже стала для президента проблемной темой. Репортеруверен, что в Госдепе настроены к Москве не так дружелюбно, как в администрациипрезидента.Получается, что Госдеп противоречивымисигналами пытается наставить Трампа на путь истинный и не позволить емуподружиться с Россией. С такимутверждением можно поспорить, проанализировав те немногочисленные заявленияДональда Трампа, которые он сделал, будучи уже в должности президента.Первыймесяц президентства Дональда Трампа показал, что ждать быстрого улучшения отношениймежду Москвой и Вашингтоном не стоит. Пока новый хозяин Белого дома играет постарым правилам: за время нахождения во власти Трамп не только не вернулся ксвоим обещаниям, которые он щедро раздавал во время предвыборной кампании, но исделал несколько неприятных для России заявлений. Пробным камнем стало заявление не самого Трампа, а егопресс-секретаря, который впервые изложил официальную позицию руководства СШАотносительно Крыма. Президент устами своего помощника дал ясно понять, чтоожидает возвращения полуострова в состав Украины и деэскалации ситуации вДонбассе. Вслед за этим Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместилкороткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрацииОбамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"Напомним,что летом 2016 года во время своей предвыборной кампании Трамп занимал прямопротивоположную позицию. В одном из телеинтервью он заявил, что в случаеизбрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России иснятии санкций с Москвы. Наблюдателисвязывают ответ на вопрос "С кем Вы, мистер Трамп?" с первой встречей американского и российскогопрезидентов. Пока она не состоялась, говорить о серьезных изменениях вотношениях России и США, очевидно, не стоит.

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