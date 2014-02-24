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Госдума аккуратно подходит к изменению законов
15 февраля 2017, среда, 22:45 – ИА СОЧИ-24
По словам Крашенинникова, у депутатов есть понимание, что
изменения, вносимые в кодексы, должны быть аккуратными, носить точечный
характер. "Потому что от кодексов идут отраслевые законы, инструкции и
подзаконные акты, – напомнил парламентарий. – И изменение одного слова будет в
итоге касаться большого количества актов".
В этом контексте он напомнил, что специальная рабочая группа
в Госдуме разработала критерии для законопроектов. Их тексты, подчеркнул он,
должны быть "проработаны с профессиональной и политической точек
зрения"."Мы предпринимаем усилия, чтобы были фильтры при
"входе" законопроектов в Думу", – цитирует депутата ТАСС. Павел
Крашенинников уточнил, что это касается и "внесения изменений в
кодексы".
Ранее 15 февраля на встрече с Советом верхней палаты
парламента Дмитрий Медведев заявил, что порядок изменения законов в России
должен быть более консервативным, чем сейчас. При этом "кодексы надо
менять в последнюю очередь", подчеркнул он, обратив внимание на
"легкость необыкновенную" при "создании законопроектов".
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