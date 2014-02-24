Госдума аккуратно подходит к изменению законов

15 февраля 2017, среда, 22:45 – ИА СОЧИ-24



Госдума аккуратно подходит к изменению законов

Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас.По словам Крашенинникова, у депутатов есть понимание, чтоизменения, вносимые в кодексы, должны быть аккуратными, носить точечныйхарактер. "Потому что от кодексов идут отраслевые законы, инструкции иподзаконные акты, – напомнил парламентарий. – И изменение одного слова будет витоге касаться большого количества актов".В этом контексте он напомнил, что специальная рабочая группав Госдуме разработала критерии для законопроектов. Их тексты, подчеркнул он,должны быть "проработаны с профессиональной и политической точекзрения"."Мы предпринимаем усилия, чтобы были фильтры при"входе" законопроектов в Думу", – цитирует депутата ТАСС. ПавелКрашенинников уточнил, что это касается и "внесения изменений вкодексы".Ранее 15 февраля на встрече с Советом верхней палатыпарламента Дмитрий Медведев заявил, что порядок изменения законов в Россиидолжен быть более консервативным, чем сейчас. При этом "кодексы надоменять в последнюю очередь", подчеркнул он, обратив внимание на"легкость необыкновенную" при "создании законопроектов".

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