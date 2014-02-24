Госдума декриминализиует побои

23 декабря 2016, пятница, 21:31 – ИА СОЧИ-24



Госдума декриминализиует побои

В Госдуме назвали примерные сроки принятия закона о декриминализации побоев родственников. Обсуждать проект нижняя палата парламента будет в январе 2017 года.О планах на первые заседания Госдумы в 2017 году рассказал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."Мы на первом же заседании в январе будем его (законопроект) рассматривать не впопыхах, а с широкой дискуссией, чтобы выслушать все стороны и принять решение сознательно. И я думаю, что в январе мы этот закон примем", – заявил парламентарийДепутат добавил, что рассмотрение законопроекта было перенесено на начало 2017 года из-за перенасыщенной повестки в последние думские заседания и запоздавшего заключения правительства по этому вопросу. "Мы хотим его более осознанно обсудить, и, безусловно, если у нас все пойдет нормально, есть основания говорить о том, что мы в январе это закон примем", – цитирует Крашенниникова РИА новости.Напомним, данный законопроект, авторами которого стали группа депутатов от "Единой России" и некоторые члены Совета Федерации, был внесен в Госдуму в ноябре 2016 года. Профильный комитет Госдумы ранее уже одобрил его и рекомендовал к принятию.О важности этого вопроса для государства говорил и президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря. Политик выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Президент заявил, что "детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции", добавив, что существует много других способов воспитания.

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