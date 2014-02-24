Госдума избавилась от неконституционных инициатив

10 марта 2017, пятница, 14:44 – ИА СОЧИ-24



Госдума избавилась от неконституционных инициатив

Неконституционные инициативы, внесенные в парламент, будут возвращаться авторам. Процедуру возврата разработали в Госдуме. Парламент принял очередные поправки в регламент, которые должны повысить качество законотворческой деятельности.Нововведения в думский регламент подготовила рабочая группаво главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Иваном Мельниковым. Основнаяпоправка касается процедуры возврата авторам инициатив, которые несоответствуют Конституции или нормам регламента. Профильный комитет получилправо возвращать их автору без решения Совета Думы.В то же время, отсев не будет автоматическим. "В техслучаях, когда на комитете этот вопрос вызывает дискуссию, споры, законопроектыбудут выноситься на заседания Совета, и окончательное решение будет приниматьСовет", – пояснил Мельников.Новые положения регламента – это ни в коем случае не "фильтр"для законотворчества, подчеркнул председатель Госдумы. По словам ВячеславаВолодина, речь идет об упорядочивании работы нижней палаты, которая теряетнемало времени на рассмотрении заведомо непроходных инициатив. Реплика спикерабыла обращена к некоторым депутатам, которые предположили, что поправки могутограничить законотворческую деятельность. "Права защищены Конституцией, мыдолжны это понимать. Фильтров не существует", – напомнил Володин.Спикера поддержала глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова.Она пояснила, что возвращаться авторам будут только те законы, которые нарушаютчетко установленные процедуры. Также и представитель президента в Госдумеподчеркнул, что о создании какой-либо системы "фильтров" речи неидет."Я обращаю ваше внимание на то, что депутаты Госдумы -это лица, которые занимают исключительно высокие государственные должности. Мыс вами не партизанский отряд, мы с вами должны очень точно соблюдать итребования Конституции, и действующее законодательство", – подчеркнулполпред президента в Госдуме Гарри Минх.После горячей дискуссии вокруг поправки по процедуревозврата другие нововведения уже не вызывали бурной реакции. В частности, депутатыс пониманием отнеслись к тому, что Госдума установила ограниченный срокдоработки законопроектов. Его определили в 30 дней. Раньше никаких ограниченийне было.Как отметил в своем выступлении на пленарном заседаниидепутат от КПРФ Николай Харитонов, статус и роль парламента в российскомобществе сегодня значительно выросли – благодаря инициативам спикера ГосдумыВячеслава Володина."Я, как депутат всех предыдущих созывов, думаю, имею право сегодня заявить, что эта трибуна нам с вами дана не для того, чтобы огульно клеймить наше великое историческое прошлое, а для того, чтобы в первую очередь в своей законотворческой работе знать и точно отражать настроения общества. Усилиями председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина сегодня поднимается статус и роль парламента. И мы должны с полной ответственностью относиться и к слову и к делу!", – заявил Харитонов. Нынешние изменения регламента стали продолжением процесса,запущенного председателем нижней палаты с самого начала работы VII-го созыва. Все изменения направленына повышение эффективности работы депутатов. Теперь парламентарии должны голосовать на заседаниях палатытолько лично (голосование по доверенности запрещено), а за прогулы могут лишиться части своей зарплаты. В Думеотменен единый "час голосования", народные избранники голосуют пофакту – сразу же после обсуждения каждого закона. Также приняты решения поэффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работыДумы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт длядальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость. Витоге спустя всего месяц со дня начала работы рейтинг одобрения Госдумы VIIсозыва составил 47,7%, а в феврале 2017 года –уже 52,9%.

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