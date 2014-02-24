Госдума ликвидирует брак в законе о побоях

25 января 2017, среда, 12:31 – ИА СОЧИ-24



Госдума ликвидирует брак в законе о побоях

Поправки, исключающие побои в семье из списка уголовных преступлений, должны сбалансировать существующую законодательную базу. Действующая редакция законов фактически ставит под сомнение ценность института семьи, подчеркивают эксперты. Госдума 25 января приняла законопроект во втором чтении.Речь идет о поправках в статью 116 Уголовного кодекса. Сиюля 2016 года она переводит побои в разряд административных правонарушений -при этом подобное деяние, совершенное близкими родственниками, остаетсяв сфере уголовного преследования.Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такую ситуацию "бракомпри принятии законопроекта". А суть образовавшегося юридического казусаразъяснила замглавы комитета Совета Федерации по законодательству Елена Мизулина."Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух летлишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка – все закончитсяадминистративным наказанием", – привела пример сенатор. Мизулина уверена,что действующий закон нарушает принцип соразмерности наказания.Кроме того, эксперты уверены, что существующая правовая базапоощряет необоснованное вмешательство в семейные дела. Так, ссадина или синяк уребенка могут стать основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудитьуголовное дело в отношении родителей.Более того, существующий дисбаланс в законах ставит подсомнение ценность института семьи. По сути, в нынешней редакции этих статейУголовного кодекса наличие семейных связей в деле о насилии становитсяотягчающим обстоятельством, приравниваясь фактически к насилию на почвемежнациональной розни, отметил в интервью изданию Dni.Ru директор по исследованиям фонда "Институтсоциально-экономических и политических исследований" Александр Пожалов."Вопрос вызвал широкую дискуссию в обществе.Высказываются опасения, что принятие таких поправок вызовет всплеск семейногонасилия. Однако опасения эти необоснованны. Речь идет не о декриминализациипобоев в семье в целом, а рассматривается первый случай применения насилия.Первая семейная ссора, завершившаяся синяками или ссадинами, выводится из-поддействия Уголовного кодекса, за нее следует административная ответственность.Повторный случай побоев в семье уже квалифицируется как уголовное преступление.Так что решение, которое намерена принять Госдума, должно сбалансировать этунорму Уголовного кодекса, ответственность за различного вида насилие", -сказал Пожалов.И это не единственный казус, который появился в результатепринятия законопроекта летом 2016 года. Так, за причинение легкого вредаследует административное наказание, а за побои в семье – уголовное. Получалось, чтодействующая редакция закона провоцировала драчуна доводить дело, к примеру, долегкого сотрясения, пояснил изданию Dni.Ru заведующий кафедрой конституционного и муниципального праваРоссийской правовой академии Вадим Виноградов."Это важно сделать для того, чтобы исправитьюридическую коллизию: ответственность запобои со стороны близких лиц сейчас гораздо строже, чем за умышленноепричинение легкого вреда здоровью. Получается, что нынешняя формулировка УКпровоцирует правонарушителя: если начал домашнее насилие, то доводи его спобоев до более серьезного – до кратковременного расстройства здоровья или дажедо стойкой утраты общей трудоспособности, пусть и незначительной (так Уголовныйкодекс определяет легкий вред здоровью)", – подчеркнул эксперт."Близкое лицо за побои будет отвечать значительностроже (до двух лет лишения свободы и нет штрафа как меры ответственности вообще),чем за причинение легкого вреда здоровью (возможен штраф до 40 тысяч рублей,максимум же за причинение легкого вреда здоровью – арест дочетырех месяцев). Причем сам УК предусматривает, что уголовная ответственность постатье 116 ("Побои") не применяется, если возникли последствия,указанные в статье 115 ("Умышленное причинение легкого вредаздоровью")", – сказал Виноградов.Эксперт не согласен с критиками законопроекта, утверждающими,что Госдума легализовала домашнее насилие. Виноградов напомнил, что существует административная ответственность запобои. Более того, если правонарушителя привлекают за насилие второй раз, ему грозит уголовное наказание.Один из авторов законопроекта, Ольга Баталина, привеладанные ВЦИОМа. Социологи выяснили, что большинство россиян семейное насилиеосуждают. В то же время респонденты поддерживаютинициативу смягчить наказание за первый случай побоев. По словамБаталиной, значительная доля опрошенных полагает, что эта мера приведет кснижению числа подобных инцидентов в семьях.

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