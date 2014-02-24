Госдума меняет закон о домашнем насилии

25 января 2017, среда, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Госдума меняет закон о домашнем насилии

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Речь идет лишь о случаях, когда такой проступок совершен впервые.За принятие документа проголосовали 385 депутатов, против высказались двое, один парламентарий воздержался.Законопроект о декриминализации побоев в семье былразработан и внесен группой депутатов и сенаторов. Эта инициатива сталалогичным продолжением изменений, принятых летом 2016 года – тогда изУголовного кодекса в Административный были перенесены побои, совершенныевпервые. Аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовной нормой. Как отметила депутат Ольга Баталина, россияне выразили недовольство, что "семейные побои становятсяболее общественно опасными, чем побои чужих людей".По состоянию на конец 2016 года активисты из числародительской общественности собрали и передали на имя президента свыше 200тысяч подписей против "антисемейных положений", оставшихся вУголовном кодексе. Глава государства поддержал обращение сограждан и в начале2017 года Дума одобрила в первом чтении поправки о декриминализации побоевпо отношению к близким людям. Пока даже такая мера воспитания, как ремень, может закончиться для родителей скамьей подсудимых и реальным срокомзаключения. Статья 116 Уголовного кодекса активно применяетсясотрудниками правоохранительных органов. Например, сразу после семейной ссорыодин из участников конфликта жалуется в полицию на второго.После того как инцидент исчерпывается, податель заявленияобычно хочет отозвать его, но это не всегда получается – делу уже дан ход.Для правоохранителей такие случаи – хороший способ улучшитьстатистику: преступление налицо, заявление есть, преступникаловить не надо, раскрыть дело проблем не составляет. В итоге виновник получает срок,зачастую реальный. А если ссора скулаками произойдет, например, между соседями по площадке, максимум, что им грозит, – это административная ответственность."К примеру, мать-одиночка дала подзатыльник сыну за то, чтоон совершил кражу. И мать-одиночка по действующей статье будет привлечена куголовной ответственности. А если этот же поступок совершил учитель, например,или сосед, то он будет привлечен к административной ответственности", – цитирует "Первый канал" адвоката, члена комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Анатолия Кучерену. На мой взгляд, это полный абсурд.В Госдуме декриминализациюпобоев в семье называют работой над ошибками. При этом, подчеркивают в нижнейпалате парламента, уголовная ответственность за побои сохранится – при повторенииситуации. На первый раз виновнику грозит до 15 суток ареста или до 120 часовобщественных работ. Пока же в случае домашних разборок за побои уголовнаяответственность наступает сразу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил,что обсуждаемый законопроект является резонансным и главное при его рассмотрении – мнение общества. "Нам важно, чтобы небыло вмешательства в семью. Нам важно, чтобы эти вопросы все-такивоспринимались обществом, что государство создает в первую очередь условия длясоздания крепких семей, – отметил он. – Но вместе с этим, безусловно, должныбыть меры от семейного насилия. Мы посмотрели и анализ, и итогисоцисследований, и видим, что большинство – 59%– высказалось за то,чтобы жестко не регулировать вопросы незначительных конфликтов,которые не повлекли вред для здоровья".По словам Ольги Баталиной, россияне в основном осуждают семейное насилие. В то же время они поддерживаютинициативу по смягчению наказания за первый случай нанесения побоев. И большинствосограждан уверены: принятие такой меры снизит число побоев всемьях.

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