ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Госдума осталась без прогульщиков

13 января 2017, пятница, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Госдума осталась без прогульщиков
Госдума осталась без прогульщиков
Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили.
Список депутатов, пропустивших пленарные заседания в период
с 16 ноября по 21 декабря прошлого года, состоит из 77 фамилий. Как выяснил
комитет Госдумы по регламенту, у всех отсутствовавших были уважительные
причины."Все депутаты отсутствовали по уважительным причинам.
Аппарат нам представил подробные сведения по каждому из них, мы сегодня
детально разбирались", – сообщил журналистам первый зампред комитета Валерий
Иванов, возглавляющий рабочую группу по этому вопросу.Госдума ввела финансовую ответственность депутатов за
отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины 16 ноября 2016
года. Прогульщики лишаются шестой части зарплаты – это около 60 тысяч рублей -
за каждый пропуск. Отсутствующим считается парламентарий, который в течение
заседания ни разу не зарегистрировался. Таких регистраций за время одной "пленарки"
предусмотрено три: в 10.00, 12.00 и 16.00 часов.По данным Иванова, один депутат – Александр Скоробогатько -
отсутствовал на основании заявления о сложении полномочий с 21 ноября. По
причине временной нетрудоспособности заседания пропускали 38 депутатов, 21
находился в служебной командировке, 15 человек были в отпуске. В числе
отсутствующих также члены Совета Госдумы, выполнявшие ответственные поручения
за пределами нижней палаты. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:16
Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили...»

сегодня, 16:45
Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»

сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:16
Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили...»

сегодня, 16:45
Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»

сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.