Госдума осталась без прогульщиков

13 января 2017, пятница, 17:16 – ИА СОЧИ-24



Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили.Список депутатов, пропустивших пленарные заседания в периодс 16 ноября по 21 декабря прошлого года, состоит из 77 фамилий. Как выяснилкомитет Госдумы по регламенту, у всех отсутствовавших были уважительныепричины."Все депутаты отсутствовали по уважительным причинам.Аппарат нам представил подробные сведения по каждому из них, мы сегоднядетально разбирались", – сообщил журналистам первый зампред комитета ВалерийИванов, возглавляющий рабочую группу по этому вопросу.Госдума ввела финансовую ответственность депутатов заотсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины 16 ноября 2016года. Прогульщики лишаются шестой части зарплаты – это около 60 тысяч рублей -за каждый пропуск. Отсутствующим считается парламентарий, который в течениезаседания ни разу не зарегистрировался. Таких регистраций за время одной "пленарки"предусмотрено три: в 10.00, 12.00 и 16.00 часов.По данным Иванова, один депутат – Александр Скоробогатько -отсутствовал на основании заявления о сложении полномочий с 21 ноября. Попричине временной нетрудоспособности заседания пропускали 38 депутатов, 21находился в служебной командировке, 15 человек были в отпуске. В числеотсутствующих также члены Совета Госдумы, выполнявшие ответственные порученияза пределами нижней палаты.

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