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Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате

13 января 2017, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24

Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате
Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате
Шахтеры города Гукова Ростовской области почти два года не получают зарплату. Информация об этом была озвучена в ходе "часа заявлений" на пленарном заседании нижней палаты парламента. По данным депутатов, из-за критической ситуации с долгами город стал настоящей горячей точкой.
Согласно данным, озвученным в Госдуме, речь идет о более чем
60 шахтерах, работающих на предприятии "Кингкоул" в Ростовской
области. Так, по информации, имеющейся в распоряжении депутатов, в августе 2016
года горняки объявляли голодовку из-за невыплат зарплаты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в связи со
сложившейся ситуацией обратился к членам комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов данный изучить вопрос и обратиться в Минтруд. По словам
председателя нижней палаты, в случае необходимости депутаты могут подготовить обращение
в правительство, "если действительно нам это поможет решить вопрос".При этом, Володин призвал депутатов от разных фракций,
избранных от Ростовской области, подключиться к этой работе. Начатую в августе
голодовку шахтеры приостановили после того, как часть долга перед ними была
погашена. Как ранее писали Dni.Ru, большинство
компаний, входящих в группу "Кингкоул", находятся в стадии
банкротства. За 2015-2016 годы прокуратура внесла им 52 представления за
нарушения при оплате труда, а в суд было подано почти 3,5 тысячи исков и
заявлений.

В связи с допущенными нарушениями
в отношении ряда руководителей "Кингкоула" уже вынесены судебные
решения. В стадии рассмотрения находится уголовное дело гендиректора Владимира
Пожидаева.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

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сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

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сегодня, 16:15
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сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

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В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
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