Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате

13 января 2017, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате

Шахтеры города Гукова Ростовской области почти два года не получают зарплату. Информация об этом была озвучена в ходе "часа заявлений" на пленарном заседании нижней палаты парламента. По данным депутатов, из-за критической ситуации с долгами город стал настоящей горячей точкой.Согласно данным, озвученным в Госдуме, речь идет о более чем60 шахтерах, работающих на предприятии "Кингкоул" в Ростовскойобласти. Так, по информации, имеющейся в распоряжении депутатов, в августе 2016года горняки объявляли голодовку из-за невыплат зарплаты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в связи сосложившейся ситуацией обратился к членам комитета по труду, социальной политикеи делам ветеранов данный изучить вопрос и обратиться в Минтруд. По словампредседателя нижней палаты, в случае необходимости депутаты могут подготовить обращениев правительство, "если действительно нам это поможет решить вопрос".При этом, Володин призвал депутатов от разных фракций,избранных от Ростовской области, подключиться к этой работе. Начатую в августеголодовку шахтеры приостановили после того, как часть долга перед ними былапогашена. Как ранее писали Dni.Ru, большинствокомпаний, входящих в группу "Кингкоул", находятся в стадиибанкротства. За 2015-2016 годы прокуратура внесла им 52 представления занарушения при оплате труда, а в суд было подано почти 3,5 тысячи исков изаявлений.В связи с допущенными нарушениямив отношении ряда руководителей "Кингкоула" уже вынесены судебныерешения. В стадии рассмотрения находится уголовное дело гендиректора ВладимираПожидаева.

СОЧИ 24