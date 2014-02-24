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Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате
13 января 2017, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24
Согласно данным, озвученным в Госдуме, речь идет о более чем
60 шахтерах, работающих на предприятии "Кингкоул" в Ростовской
области. Так, по информации, имеющейся в распоряжении депутатов, в августе 2016
года горняки объявляли голодовку из-за невыплат зарплаты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в связи со
сложившейся ситуацией обратился к членам комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов данный изучить вопрос и обратиться в Минтруд. По словам
председателя нижней палаты, в случае необходимости депутаты могут подготовить обращение
в правительство, "если действительно нам это поможет решить вопрос".При этом, Володин призвал депутатов от разных фракций,
избранных от Ростовской области, подключиться к этой работе. Начатую в августе
голодовку шахтеры приостановили после того, как часть долга перед ними была
погашена. Как ранее писали Dni.Ru, большинство
компаний, входящих в группу "Кингкоул", находятся в стадии
банкротства. За 2015-2016 годы прокуратура внесла им 52 представления за
нарушения при оплате труда, а в суд было подано почти 3,5 тысячи исков и
заявлений.
В связи с допущенными нарушениями
в отношении ряда руководителей "Кингкоула" уже вынесены судебные
решения. В стадии рассмотрения находится уголовное дело гендиректора Владимира
Пожидаева.
Источник:
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