Госдума привлечет IT-специалистов к разработке законов
13 февраля 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Госдума привлечет IT-специалистов к разработке законов
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил о создании думского Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики. Соответствующее заявление руководитель Госдумы сделал на встрече со студентами и преподавателями университета "Иннополис" в Татарстане. По словам Володина, в рамках этого совета предполагается привлечь к работе наиболее профессиональных и компетентных специалистов IT-отрасли. Спикер заявил, что данная мера направлена на эффективное решение вопросов по внедрению новейших технологий во все сферы жизни общества. "По прогнозам, в 2022 году будут приняты повсеместно законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота", – отметил он. В связи с этим, уверен председатель нижней палаты парламента, человечество столкнется с необходимостью комплексного правового регулирования этой сферы. "Мы считаем, что развитие цифровой экономики требует законодательного сопровождения", – обосновал Володин необходимость создания Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики. В то же время он подчеркнул, что в России необходимо создавать условия, чтобы молодые программисты не уезжали за рубеж. Ранее во время посещения инновационного центра "IT-парк" в Казани глава нижней палаты парламента выступил с идеей создания специальной компьютерной программы, которая позволила бы народным избранникам эффективнее контролировать работу своих приемных в регионах. По его словам, новая программа поможет находящимся в Москве депутатам быть информированными о том, какие обращения поступают в их региональные приемные, как долго они рассматриваются и рассматриваются ли вообще. "Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утро начинал с контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Нам важно, чтобы депутат не терял связь с регионом", – подчеркнул Вячеслав Володин. Стоит отметить, что Вячеслав Володин занимался вопросами развития IT-отрасли в России еще во время работы на должности заместителя руководителя Администрации президента. Именно при его поддержке в 2014 году был создан Институт развития интернета (ИРИ), целью которого стало развитие современных технологий в России, в том числе создание отечественного софта и выстраивание диалога между властью и участниками этого перспективного рынка. Кроме того, в 2015 году ИРИ подготовил программу развития российского интернета и связанных с ним отраслей экономики, которая вскоре была представлена президенту Владимиру Путину.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»