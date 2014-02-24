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Госдума проведет ревизию устаревших законопроектов
21 февраля 2017, вторник, 16:00 – ИА СОЧИ-24
В портфеле Госдумы сейчас находятся 257 законопроектов
правительства, многие из которых утратили свою актуальность. Депутаты хотят
разобраться с ними и навести порядок в законотворческом процессе. Вице-спикер
сообщил, что Дума в ближайшее время попросит правительство также провести соответствующую
ревизию для того, чтобы разгрузить переполненный законодательный портфель.
В числе других идей по совершенствованию законотворческой
работы, которые сегодня, 21 февраля, одобрил Совет Думы – рекомендации к думским
фракциям и законодательным собраниям в регионах провести проверку накопившихся
законопроектов, которые до сих пор не рассмотрены палатой.
"Мы считаем, что Совет законодателей мог бы порекомендовать заксобраниям
включить в свои регламенты такую норму о направлении законопроектов в Совет
законодателей", – отметил Мельников. По его мнению, такой подход мог бы
повысить качество вносимых инициатив.При этом Мельников добавил, что у депутатов остается право напрямую вносить в Госдуму законопроекты, а предложение рабочей группы является рекомендацией. "Мы не можем ни в каком виде ущемлять то право, которое дается депутату конституцией. Но если депутат – ответственный член той или иной фракции, и если фракция считает, что перед тем как внести ту или иную законодательную инициативу, он должен поделиться со своими товарищами той идеей, которая содержится, и воспользоваться той помощью юридической, которая есть в аппарате той или иной фракции для оформления законодательной инициативы", – сказал он.
Члены рабочей группы, занимающейся улучшением
законотворческой работы, также предложили, что законопроекты депутатов должны сначала проходить через фильтры соответствующих фракций, которые дадут
им оценку и помогут юридически правильно оформить проекта закона. Как сказал
Иван Мельников, возглавляющий эту группу, бывают случаи, когда законодательные
инициативы депутатов фракции не соответствуют тем программам или предвыборным
платформам, с которыми партия идет на выборы.В Госдуме до сих пор хранятся законопроекты, внесенные в
парламент еще в 90-е годы, и значимость этих документов сомнительна, отметил в
интервью Dni.Ru директор Центра политического
анализа Павел Данилин. "Эти законопроекты необходимо убирать из законодательного
портфеля для того, чтобы высвобождать время работы депутатов для принятия
инициатив, которые отвечают духу современности", – сказал политолог.
В декабре 2016 года спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поручил
создать рабочую группу по совершенствованию механизмов законопроектной
деятельности. Активное участие в ней приняли глава комитета Госдумы по
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко,
глава комитета по регламенту и организационной работе Ольга Савастьянова,
председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев, а также
представители правового управления нижней палаты парламента. Вице-спикер палаты
Иван Мельников возглавил эту группу.
Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VII
созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные на
повышение эффективности работы парламента. Депутаты теперь должны голосовать на
заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей
зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные
избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.
Также приняты решения по эффективному расходованию средств,
выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам
теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и
отправляться в командировки, если не доказана их значимость.
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