Госдума проведет ревизию устаревших законопроектов

21 февраля 2017, вторник, 16:00 – ИА СОЧИ-24



Госдума проведет ревизию устаревших законопроектов

Госдума обратится к правительству с просьбой провести ревизию устаревших законопроектов, которые кабинет министров внес на рассмотрение палаты. Об этом сообщил первый вице-спикер Иван Мельников после Совета Думы, на котором были одобрены очередные меры для улучшения качества работы парламента.В портфеле Госдумы сейчас находятся 257 законопроектовправительства, многие из которых утратили свою актуальность. Депутаты хотятразобраться с ними и навести порядок в законотворческом процессе. Вице-спикерсообщил, что Дума в ближайшее время попросит правительство также провести соответствующуюревизию для того, чтобы разгрузить переполненный законодательный портфель.В числе других идей по совершенствованию законотворческойработы, которые сегодня, 21 февраля, одобрил Совет Думы – рекомендации к думскимфракциям и законодательным собраниям в регионах провести проверку накопившихсязаконопроектов, которые до сих пор не рассмотрены палатой."Мы считаем, что Совет законодателей мог бы порекомендовать заксобраниямвключить в свои регламенты такую норму о направлении законопроектов в Советзаконодателей", – отметил Мельников. По его мнению, такой подход мог быповысить качество вносимых инициатив.При этом Мельников добавил, что у депутатов остается право напрямую вносить в Госдуму законопроекты, а предложение рабочей группы является рекомендацией. "Мы не можем ни в каком виде ущемлять то право, которое дается депутату конституцией. Но если депутат – ответственный член той или иной фракции, и если фракция считает, что перед тем как внести ту или иную законодательную инициативу, он должен поделиться со своими товарищами той идеей, которая содержится, и воспользоваться той помощью юридической, которая есть в аппарате той или иной фракции для оформления законодательной инициативы", – сказал он.Члены рабочей группы, занимающейся улучшениемзаконотворческой работы, также предложили, что законопроекты депутатов должны сначала проходить через фильтры соответствующих фракций, которые дадутим оценку и помогут юридически правильно оформить проекта закона. Как сказалИван Мельников, возглавляющий эту группу, бывают случаи, когда законодательныеинициативы депутатов фракции не соответствуют тем программам или предвыборнымплатформам, с которыми партия идет на выборы.В Госдуме до сих пор хранятся законопроекты, внесенные впарламент еще в 90-е годы, и значимость этих документов сомнительна, отметил винтервью Dni.Ru директор Центра политическогоанализа Павел Данилин. "Эти законопроекты необходимо убирать из законодательногопортфеля для того, чтобы высвобождать время работы депутатов для принятияинициатив, которые отвечают духу современности", – сказал политолог.В декабре 2016 года спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поручилсоздать рабочую группу по совершенствованию механизмов законопроектнойдеятельности. Активное участие в ней приняли глава комитета Госдумы погосстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитетапо федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко,глава комитета по регламенту и организационной работе Ольга Савастьянова,председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев, а такжепредставители правового управления нижней палаты парламента. Вице-спикер палатыИван Мельников возглавил эту группу.Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VIIсозыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные наповышение эффективности работы парламента. Депутаты теперь должны голосовать назаседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своейзарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народныеизбранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.Также приняты решения по эффективному расходованию средств,выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатамтеперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок иотправляться в командировки, если не доказана их значимость.

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