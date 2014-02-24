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Госдума разбирает завалы

25 января 2017, среда, 22:45 – ИА СОЧИ-24

Госдума разбирает завалы
Госдума разбирает завалы
Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам.
В конце заседания 25 января народные
избранники обсуждали инициативу КПРФ. Она предлагала "предоставить органам
местного самоуправления право принимать решение об открытии специального счета
в российском банке для формирования фонда капитального ремонта, если
собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования
фонда капремонта или выбранный ими способ не был реализован".
При этом при обсуждении законопроекта от списочного состава фракции КПРФ в зале заседаний находилась едва ли
треть депутатов-коммунистов. На что обратил внимание первый замруководителя
фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев: "Если большинству фракции данная тема не
интересна, давайте такие вопросы рассматривать по 118-й статье регламента (она предполагает
сокращенную процедуру – Прим. Dni.Ru)". Слова
депутата были встречены аплодисментами коллег."Принимается по ведению", – отреагировал на
заявление Исаева спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также в очередной раз напомнил,
что депутаты седьмого созыва приняли изменения в регламент нижней палаты
парламента, которые предусматривают, что голосовать можно только лично без
передоверия этого права кому бы то ни было.Ранее Исаев отметил, что Госдуме удалось разобрать "завалы", доставшиеся седьмому депутатскому созыву от прошлых составов нижней палаты. При этом, депутат подчеркнул что все законопроекты от предыдущих Дум тщательно рассматриваются, несмотря на временные затраты. "Даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем", – заверил депутат.Например, только в ходе пленарного заседания 20 января Госдума по сокращенной процедуре рассмотрела восемь устаревших законопроектов. Депутат отмечал, что к декабрю 2016 года у парламентариев оставались нерассмотренными 150 документов. "Таким образом, первичные "завалы", которые были обработаны комитетами этого созыва, мы можем считать успешно преодоленными", – подтвердил парламентарий.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:59
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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году...»

вчера, 21:28
Топ-5 необычных вакансий

Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты...»

вчера, 21:14
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Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»

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