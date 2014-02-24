Госдума разбирает завалы

25 января 2017, среда, 22:45 – ИА СОЧИ-24



Госдума разбирает завалы

Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам.В конце заседания 25 января народныеизбранники обсуждали инициативу КПРФ. Она предлагала "предоставить органамместного самоуправления право принимать решение об открытии специального счетав российском банке для формирования фонда капитального ремонта, еслисобственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формированияфонда капремонта или выбранный ими способ не был реализован".При этом при обсуждении законопроекта от списочного состава фракции КПРФ в зале заседаний находилась едва литреть депутатов-коммунистов. На что обратил внимание первый замруководителяфракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев: "Если большинству фракции данная тема неинтересна, давайте такие вопросы рассматривать по 118-й статье регламента (она предполагаетсокращенную процедуру – Прим. Dni.Ru)". Словадепутата были встречены аплодисментами коллег."Принимается по ведению", – отреагировал назаявление Исаева спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также в очередной раз напомнил,что депутаты седьмого созыва приняли изменения в регламент нижней палатыпарламента, которые предусматривают, что голосовать можно только лично безпередоверия этого права кому бы то ни было.Ранее Исаев отметил, что Госдуме удалось разобрать "завалы", доставшиеся седьмому депутатскому созыву от прошлых составов нижней палаты. При этом, депутат подчеркнул что все законопроекты от предыдущих Дум тщательно рассматриваются, несмотря на временные затраты. "Даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем", – заверил депутат.Например, только в ходе пленарного заседания 20 января Госдума по сокращенной процедуре рассмотрела восемь устаревших законопроектов. Депутат отмечал, что к декабрю 2016 года у парламентариев оставались нерассмотренными 150 документов. "Таким образом, первичные "завалы", которые были обработаны комитетами этого созыва, мы можем считать успешно преодоленными", – подтвердил парламентарий.

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