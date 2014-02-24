Госдума разобрала "законодательные завалы"

20 января 2017, пятница, 22:01 – ИА СОЧИ-24



Госдума разобрала "законодательные завалы"

Госдума седьмого созыва успешно разобрала "законодательные завалы", которые достались ей от предшественников, рассказал первый заместитель руководителя "Единой России" Андрей Исаев. При этом парламентариям удается сосредотачиваться на подробном обсуждении социально значимых документов.Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подвел итоги второй пленарной недели января Госдумы седьмого созыва. Он отметил, что из законопроектов, которые рассматривались по сокращенной процедуре, которая предусмотрена для устаревших инициатив, на подробном рассмотрении которых никто не настаивает, было рассмотрено всего восемь штук. В декабре парламентарии заканчивали планерку, имея в повестке по 150 нерассмотренных законопроектов, отметил депутат."Таким образом, первичные "завалы", которые были обработаны комитетами этого созыва, мы можем считать успешно преодоленными", – цитирует ТАСС Андрея Исаева. Столь плодотворная работа, однако, не сказывается на внимательности парламентариев. "У нас очень дифференцированный подход ко всем законопроектам, и если законы носят очевидно серьезный, значимый социальный характер, даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем", – подчеркнул депутат.В частности, Госдума дважды за неделю подробно обсуждала законопроекты, касающиеся капитального ремонта. 20 января также подробно были рассмотрены три законопроекта по детям войны. Кроме того, заметил Андрей Исаев, парламентское большинство дифференцированно подходит к внесенным оппозицией инициативам. "Некоторые говорят, что оппозиционные законы, что называется, раз внесены оппозиционными фракциями, априори отвергаются", – рассказал он. Подобная точка зрения, однако, ничего общего с действительностью не имеет."Сегодня, например, нами был рассмотрен законопроект, который внесла КПРФ, их поддержали коллеги из "Справедливой России". Документ касается ограничений на участие в приватизации имущества оффшорных компаний. Нами он был поддержан, поскольку мы считаем, что он разумен и при определенной доработке должен быть принят и сыграет позитивную роль в развитии экономики и в защите наших национальных интересов", – рассказал первый заместитель руководителя "Единой России".В конце завершившейся в декабре осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям договориться, чтобы после новогодних каникул три заседания в январе (по средам) работать на час дольше – до 19:00, а обеденный перерыв сделать на час короче. Это должно было позволить полностью разгрузить всю повестку и, в частности, разобраться с годами не рассматривавшимися инициативами.

СОЧИ 24