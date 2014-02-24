Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства
17 января 2017, вторник, 22:00 – ИА СОЧИ-24
Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров. Новый формат взаимодействия был разработан на встрече руководства Госдумы с финансово-экономическим блоком правительства и Центробанком. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, депутаты нижней палаты парламента будут вместе с кабинетом министров работать над еще не внесенными на рассмотрение инициативами."Это фактически нулевое чтение важнейших законопроектов, которые вытекают из послания президента", – цитирует первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева. Он добавил, что речь идет о 70 инициативах, обсуждение которых будет вестись на площадках профильных комитетов Госдумы.Поддержал Жукова и председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уверен, что предварительная работа позволит депутатам корректировать текст документа еще на начальном этапе, что повысить эффективность в части их прохождения в Госдуме.Напомним, обсуждение работы над правительственными законопроектами прошло под председательством спикера Вячеслава Володина. В беседе приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Исаев добавил, что подобные встречи будут проходить регулярно. По его словам, следующая состоится в феврале 2017 года.
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
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Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»