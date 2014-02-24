Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства

17 января 2017, вторник, 22:00 – ИА СОЧИ-24



Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства

Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров.Новый формат взаимодействия был разработан на встрече руководства Госдумы с финансово-экономическим блоком правительства и Центробанком. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, депутаты нижней палаты парламента будут вместе с кабинетом министров работать над еще не внесенными на рассмотрение инициативами."Это фактически нулевое чтение важнейших законопроектов, которые вытекают из послания президента", – цитирует первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева. Он добавил, что речь идет о 70 инициативах, обсуждение которых будет вестись на площадках профильных комитетов Госдумы.Поддержал Жукова ипредседатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уверен, что предварительная работа позволит депутатам корректировать текст документа еще на начальном этапе, что повысить эффективность в части их прохождения в Госдуме.Напомним, обсуждение работы над правительственными законопроектами прошло под председательством спикера Вячеслава Володина. В беседе приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Исаев добавил, что подобные встречи будут проходить регулярно. По его словам, следующая состоится в феврале 2017 года.

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