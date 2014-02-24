|7 марта, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Госдума сняла законопроект из-за недоработки кабмина
7 марта 2017, вторник, 13:00 – ИА СОЧИ-24
В ходе обсуждения законодательной инициативы первый
вице-спикер Госдумы Александр Жуков напомнил, что к проекту следовало подготовить "целый ряд нормативных актов правительства, которые должны быть
представлены после второго чтения к третьему". "Они представлены или
нет?" – спросил он у полномочного представителя правительства в нижней палате
Александра Синенко."Готовится соответствующее поручение заместителя
председателя правительства по подготовке соответствующей информации в
соответствии с регламентом Госдумы, – ответил тот. – Как только будет готово, мы
представим". Жуков предложил обсудить законопроект позже. "Когда будут представлены
акты в соответствии с регламентом", – уточнил первый вице-спикер.
В свою очередь председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Александр Жуков поднял "абсолютно правильный
вопрос". "Мы с вами приняли решение, причем это решение принято и
правительством России. Эти решения отражены в регламенте Госдумы и в регламенте
правительства", – напомнил он.Речь идет о необходимости представления соответствующих
сведений при рассмотрении законопроектов, имеющих социальное значение и касающихся
расходов бюджета, подчеркнул Володин. По его словам, думский комитет
по экономической политике должен располагать данными о нормативных актах по
реализации закона. В соответствии с регламентом мы не имеем права
ставить на рассмотрение вопрос, пока нет такой информации."Хотелось бы, чтобы более внимательно комитет
относился к этим вопросам, потому что комитет должен получить эту информацию,
– добавил председатель нижней палаты. – Если такой информации от
правительства нет, мы не должны были на Совете Думы ставить этот вопрос на повестку".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.