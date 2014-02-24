ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Госдума усилит защиту прав режиссеров

7 марта 2017, вторник, 14:44 – ИА СОЧИ-24

Госдума усилит защиту прав режиссеров
Госдума усилит защиту прав режиссеров
Госдума приняла во втором чтении поправки в четвертую часть Гражданского кодекса России о защите интеллектуальных прав режиссеров театральных спектаклей. Документ направлен на усиление охраны смежных прав деятелей культуры и искусства.
Принятые нижней палатой парламента поправки, в частности, дают определение постановки спектаклей, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве результата исполнительской деятельности. Кроме того, режиссер-постановщик наделяется личным неимущественным правом на неприкосновенность его постановки. В поправках утверждается, что недопустимы искажения спектаклей, приводящие к извращению смысла или нарушению целостности восприятия исполнения спектакля. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятый законопроект очень ждали режиссеры, причем не только театров, но и кино. "У нас, допустим, у Говорухина Станислава Сергеевича есть фильм "Место встречи изменить нельзя", но права Говорухину, увы, не принадлежат", – сказал глава нижней палаты российского парламента. По его словам, с принятием изменений в законодательство права режиссеров будут защищены. В свою очередь, глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в действующем сейчас законодательстве режиссер не имеет интеллектуальных прав на живую постановку спектакля. "Нередки ситуации, когда сценические постановки режиссеров активно используются без их согласия другими, иногда менее известными лицами. Или актеры, отправляясь на заработки, "прихватывают" с собой целые театральные постановки или сцены из таковых, не заключая договоров с режиссером-постановщиком и не выплачивая ему вознаграждения. В итоге интеллектуальные права театрального режиссера оказываются полностью не защищенными", – прокомментировал ситуацию парламентарий.
Сами театральные режиссеры положительно восприняли принятые Госдумой поправки. Так, по словам художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, они помогут защитить авторские права режиссеров-постановщиков. "Самые незащищенные люди сейчас – это как раз режиссеры. Потому как до этого в театре деньги получали все: художники, композиторы, драматурги, хореографы. И единственный, кто не получал никаких вознаграждений, это был режиссер", – рассказал Серебренников корреспонденту Dni.Ru. Он отметил, что продукт деятельности режиссера не считался интеллектуальной собственностью, несмотря на то, что это оригинальный и уникальный продукт. "Теперь же принятые Госдумой поправки помогут им получить деньги за свою интеллектуальную деятельность. И я могу это только приветствовать", – заявил худрук "Гоголь-центра".
С Серебренниковым согласен главный режиссер Александринского театра Валерий Фокин. "Режиссеры очень долго за это боролись еще со времен Станиславского и Мейерхольда", – сказал он. В комментарии для Dni.Ru театральный деятель отметил, что принятые поправки окажут огромное содействие в деле защиты авторских прав режиссеров. "И в случае искажения к нарушителям уже можно будет принимать какие-то меры", – заявил он, отметив при этом, что до этого режиссеры были фактически бесправны, а с их спектаклями могли делать все, что угодно. "Я очень рад, что Госдума приняла такое решение", – сказал Фокин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:00
Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток

На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»

сегодня, 16:59
Итальянец подарил возлюбленной почку на 8 марта

В канун Международного женского дня 52-летний итальянец пожертвовал почку своей 44-летней возлюбленной. Ей экстренно требовалась пересадка донорского органа...»

сегодня, 16:29
Женщина сбросила сто килограммов за три недели

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшаяся самой корпулентной женщиной в мире, сбросила за три недели сто килограммов. До похудения она весила около 500 килограммов...»

сегодня, 16:28
Отчаянная Елизавета II взобралась на пони

Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»

сегодня, 16:13
Назарбаев дал совет по соблазнению женщин

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как понравиться женщине. По его словам, представительницам слабого пола нужно просто говорить правильные комплименты...»

сегодня, 16:00
Российский хакер Касперски погиб в США

Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»

сегодня, 15:46
Футболист погиб в ДТП с известной певицей

Алжирский футболист Юсеф Туати погиб в ДТП во Франции. Его Citroen C2 столкнулся с микроавтобусом Mercedes эстрадной певицы Дженифер Бартоли...»

сегодня, 15:43
Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите

Причина, по которой Марию Максакову "травят" в России, – боязнь Кремля потерять российскую "элиту". К этой категории причислила себя сама оперная дива, бежавшая вместе с мужем на Украину...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:00
Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток

На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»

сегодня, 16:59
Итальянец подарил возлюбленной почку на 8 марта

В канун Международного женского дня 52-летний итальянец пожертвовал почку своей 44-летней возлюбленной. Ей экстренно требовалась пересадка донорского органа...»

сегодня, 16:29
Женщина сбросила сто килограммов за три недели

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшаяся самой корпулентной женщиной в мире, сбросила за три недели сто килограммов. До похудения она весила около 500 килограммов...»

сегодня, 16:28
Отчаянная Елизавета II взобралась на пони

Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»

сегодня, 16:13
Назарбаев дал совет по соблазнению женщин

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как понравиться женщине. По его словам, представительницам слабого пола нужно просто говорить правильные комплименты...»

сегодня, 16:00
Российский хакер Касперски погиб в США

Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»

сегодня, 15:46
Футболист погиб в ДТП с известной певицей

Алжирский футболист Юсеф Туати погиб в ДТП во Франции. Его Citroen C2 столкнулся с микроавтобусом Mercedes эстрадной певицы Дженифер Бартоли...»

сегодня, 15:43
Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите

Причина, по которой Марию Максакову "травят" в России, – боязнь Кремля потерять российскую "элиту". К этой категории причислила себя сама оперная дива, бежавшая вместе с мужем на Украину...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.