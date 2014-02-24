Гость расстрелял семью во время свадьбы в церкви

Шокирующий инцидент произошел в Бразилии. В городе Лимоеро де Анадия вооруженный местный житель ворвался в церковь и открыл стрельбу по участникам свадебной церемонии. На кадрах снятого очевидцами ролика видно, как злоумышленник входит в церковь вслед за невестой. Затем приближается к одной из скамей, на которой расположились гости. Мужчина кричит, что именно они наняли киллера, убившего его отца. Затем достает пистолет и открывает огонь по людям. От выстрелов пострадали 62-летний местный житель, его 32-летний сын и невестка. Мужчины получили серьезные огнестрельные ранения и находятся в госпитале, уточняет издание Mirror. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступника.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»