Гость расстрелял семью во время свадьбы в церкви

31 января 2017, вторник, 16:00 – ИА СОЧИ-24



Гость расстрелял семью во время свадьбы в церкви

Шокирующий инцидент произошел в Бразилии. В городе Лимоеро де Анадия вооруженный местный житель ворвался в церковь и открыл стрельбу по участникам свадебной церемонии.На кадрах снятого очевидцами ролика видно, как злоумышленник входит в церковь вслед за невестой. Затем приближается к одной из скамей, на которой расположились гости. Мужчина кричит, что именно они наняли киллера, убившего его отца. Затем достает пистолет и открывает огонь по людям.От выстрелов пострадали 62-летний местный житель, его 32-летний сын и невестка. Мужчины получили серьезные огнестрельные ранения и находятся в госпитале, уточняет издание Mirror. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступника.

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