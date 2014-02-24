Гости передрались на корпоративе у Дерипаски (видео)
25 декабря 2016, воскресенье, 14:44 – ИА СОЧИ-24
Гости передрались на корпоративе у Дерипаски (видео)
Новогодний корпоратив сотрудников российской промышленной группы "Базовый элемент" предпринимателя Олега Дерипаски закончился массовой дракой. На празднике, который устроили в столичном клубе Space Moscow, с молодых людей, явно перебравших с алкоголем, набросились друг на друга. По словам очевидцев, дебош начался перед выступлением приглашенного артиста Сергея Лазарева. Кроме него, на корпоративе бизнесмена пела группа "Звери". На мероприятии присутствовал и сам Олег Дерипаска. Канал РЕН ТВ опубликовал кадры потасовки на вечеринке.
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Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»