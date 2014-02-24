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Госуслуги в России станут дешевле

13 января 2017, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24

Госуслуги в России станут дешевле
Госуслуги в России станут дешевле
С февраля 2017 года портал госуслуг перестанет требовать от граждан электронную цифровую подпись (ЭЦП). Сейчас она необходима для выдачи справки об отсутствии судимости, предоставления материнского капитала, подачи декларации по форме 3-НДФЛ.
Как сообщил член рабочей группы при президенте России по развитию интернета Илья Массух, отмена ЭЦП – шаг навстречу населению, критиковавшему необходимость предоставления электронной подписи. "Ряд госуслуг на портале сейчас предоставляется с требованием ЭЦП. Для этого нужны деньги, что представляет финансовое препятствие для граждан, которые пользуются сервисом", – отметил он. Стоимость ЭЦП для физлиц в среднем составляет порядка двух тысяч рублей. После ее упразднения россияне смогут получать госуслуги при обычной авторизации на портале. Специалисты уверены, что отмена электронной подписи снизит бюрократические барьеры. По словам директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, население тратит уйму времени на обращения в госорганы и многофункциональные центры. "Эта мера высвободит десятки тысяч человеко-часов, которые люди вместо хождения по кабинетам смогут потратить на повышение качества своей работы или на личную жизнь", – заявил он. Портал государственных услуг Российской Федерации начал работу в декабре 2009 года. Он позволяет гражданам получать государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

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сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
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