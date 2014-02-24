Госуслуги в России станут дешевле

13 января 2017, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24



Госуслуги в России станут дешевле

С февраля 2017 года портал госуслуг перестанет требовать от граждан электронную цифровую подпись (ЭЦП). Сейчас она необходима для выдачи справки об отсутствии судимости, предоставления материнского капитала, подачи декларации по форме 3-НДФЛ.Как сообщил член рабочей группы при президенте России по развитию интернета Илья Массух, отмена ЭЦП – шаг навстречу населению, критиковавшему необходимость предоставления электронной подписи. "Ряд госуслуг на портале сейчас предоставляется с требованием ЭЦП. Для этого нужны деньги, что представляет финансовое препятствие для граждан, которые пользуются сервисом", – отметил он. Стоимость ЭЦП для физлиц в среднем составляет порядка двух тысяч рублей. После ее упразднения россияне смогут получать госуслуги при обычной авторизации на портале. Специалисты уверены, что отмена электронной подписи снизит бюрократические барьеры. По словам директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, население тратит уйму времени на обращения в госорганы и многофункциональные центры. "Эта мера высвободит десятки тысяч человеко-часов, которые люди вместо хождения по кабинетам смогут потратить на повышение качества своей работы или на личную жизнь", – заявил он. Портал государственных услуг Российской Федерации начал работу в декабре 2009 года. Он позволяет гражданам получать государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома.

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