Греческий посол бесследно исчез

29 декабря 2016, четверг, 20:13 – ИА СОЧИ-24



Греческий посол бесследно исчез

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де -Жанейро. Последний раз его видели 26 декабря.В Рио главадипломатической миссии приехал провести рождественские каникулы. Его ждут на рабочем месте 9 января. Об исчезновении Амиридиса сообщила супруга, которая не смогла с ним связаться по телефону.Полиция ведет поиски дипломата. Власти обратились за помощью кнаселению. Последний раз дипломата видели 26 декабря, передает телеканал Globo.Сообщается, что последнее SMS от него было получено тогда же.Данное дело поручено вести сотрудникам Отдела по расследованию убийств. Греческие дипломаты в Рио-де-Жанейро не имеют сведений о местонахождении посла, посольство Греции официально не комментирует эту информацию, которая передана в Афины.Полиция и МИД Бразилии принимают необходимые меры для установления местонахождения дипломата.Кириакос Амиридис вступил в должностьпосла в январе 2016 года. С 2001 по 2004 год он был генеральным консулом Грециив Рио.Отметим, что раскинувшийся на побережье Атлантического океана Рио не только невероятно красив и служит магнитом для тысяч туристов. У этого города есть и другое – криминальное лицо. На окраинах Рио-де-Жанейро раскинулись обширные фавелы – неблагополучные районы, состоящие в основном из убогих лачуг и хибар. Например, фавела Росинья давно стала перевалочным пунктом наркоторговцев, а тесное сотрудничество коррумпированной власти и преступного мира привело к тому, что главари банд здесь чувствуют себя очень вольготно. Напомним, 19 декабря в Анкарена открытии фотовыставки "Россия глазами турок" был убит российский дипломат, посол России в Турции Андрей Карлов. В тот момент, когда он произносил речь, стоящий сзади него мужчина в форме охранника внезапно достал пистолет и выстрелил ему в спину.

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