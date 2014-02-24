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Греческий посол бесследно исчез
29 декабря 2016, четверг, 20:13 – ИА СОЧИ-24
В Рио глава
дипломатической миссии приехал провести рождественские каникулы. Его ждут на рабочем месте 9 января. Об исчезновении Амиридиса сообщила супруга, которая не смогла с ним связаться по телефону.
Полиция ведет поиски дипломата. Власти обратились за помощью к
населению. Последний раз дипломата видели 26 декабря, передает телеканал Globo.Сообщается, что последнее SMS от него было получено тогда же.Данное дело поручено вести сотрудникам Отдела по расследованию убийств. Греческие дипломаты в Рио-де-Жанейро не имеют сведений о местонахождении посла, посольство Греции официально не комментирует эту информацию, которая передана в Афины.
Полиция и МИД Бразилии принимают необходимые меры для установления местонахождения дипломата.
Кириакос Амиридис вступил в должность
посла в январе 2016 года. С 2001 по 2004 год он был генеральным консулом Греции
в Рио.Отметим, что раскинувшийся на побережье Атлантического океана Рио не только невероятно красив и служит магнитом для тысяч туристов. У этого города есть и другое – криминальное лицо. На окраинах Рио-де-Жанейро раскинулись обширные фавелы – неблагополучные районы, состоящие в основном из убогих лачуг и хибар. Например, фавела Росинья давно стала перевалочным пунктом наркоторговцев, а тесное сотрудничество коррумпированной власти и преступного мира привело к тому, что главари банд здесь чувствуют себя очень вольготно. Напомним, 19 декабря в Анкаре
на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" был убит российский дипломат, посол России в Турции Андрей Карлов. В тот момент, когда он произносил речь, стоящий сзади него мужчина в форме охранника внезапно достал пистолет и выстрелил ему в спину.
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