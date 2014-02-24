Греф забрал к себе Максимовскую

Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций. "Переговоры с Максимовской в финальной стадии, и скоро состоится назначение. Все стороны согласны", – цитируют "Ведомости" источник, близкий к банку. По информации другого собеседника, бывшую телеведущую представят сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка уже вечером 29 марта. Известно также, что у Максимовской давние и доверительные отношения с главой кредитной организации Германом Грефом. Ранее должность. на которую взяли журналистку, занимала Светлана Миронюк. Новое назначение Максимовской она комментировать отказалась. Представитель компании "Новаком", в которой в последнее время работала журналистка, заявил, что она по-прежнему является их сотрудником и о новом назначении ему ничего неизвестно. Марианна Максимовская долгое время работала ведущей новостных программ на Первом канале, НТВ, ТВ-6 и ряде других. Последним местом ее работы на телевидении был телеканал РЕН-ТВ, где журналистка вела собственную передачу. В конце 2014 года Максимовская ушла с телевидения. После этого она стала вице-президентом коммуникационной группы "Михайлов и партнеры", а с 2016 года – вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга "Новаком".
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Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»