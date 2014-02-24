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Грипп начал убивать россиян
11 января 2017, среда, 18:29 – ИА СОЧИ-24
За первую неделю наступившего года в Московской
области отмечено по меньшей мере 27 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Несмотря на то,
что тяжелых случаев гриппа зарегистрировано немного, заболевание унесло жизни
нескольких человек. "Пять по всей стране", – цитирует главу Роспотребнадзора
Анну Попову "Газета.ру". "Уровень
госпитализации гораздо ниже, чем в предыдущем году", – добавила Попова.
В свою
очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что пик
заболеваемости гриппом в России еще не пройден. "Возможно нарастание
заболеваемости в течение второй половины января с переходом на февраль", – отметила
министр.
В ведомстве, по ее
словам, были готовы к такому развитию событий. Также Скворцова сообщила, что
вакцинацию в этом сезоне прошли 40% россиян.
Напомним, в середине декабря 2016 года в России была объявлена эпидемия гриппа. Кроме
того, в минувшем году значительно выросло число случаев внебольничных пневмоний
по сравнению с 2015 годом. Ранее Россельхознадзор объявил о возможности
распространения смертельного птичьего гриппа на территории России.
По мнению экспертов,
наиболее надежный способ борьбы с гриппом – это своевременная прививка. Однако
успех данной процедуры зависит от правильно подобранного медиками актуального
штамма заболевания.
Источник:
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