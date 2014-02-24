Группу туристов накрыло лавиной под Мурманском

В районе поселка Кукисвумчорр Мурманской области сошла лавина. Как сообщает Life.ru, под снегом оказались погребены трое туристов. Всего в группе путешественников значится 11 человек, они направлялись из профилактория Тирвас в сторону Кировска. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»
Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»
Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»
Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»