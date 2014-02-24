Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве

Утром 28 декабря в поселке Киевский на 63-м километре Киевского шоссе в Троицком административном округе Новой Москвы лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает "360". По одним данным, один человек погиб, пострадали, по разным сведениям, двое или трое человек. Виновник смертельного ДТП и все обстоятельства аварии устанавливаются.
Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»
Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»
Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»
Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»
Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»
Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»