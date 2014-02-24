Грузовик протаранил школу для девочек в Пакистане

В кашмирском округе Багх на северо-востоке Пакистана грузовик, водитель которого не справился с управлением, врезался в здание школы для девочек, передают "Аргументы и факты". Виновник аварии скрылся с места преступления, однако позже полиции удалось его поймать. Сообщается, что погибли пять человек – один преподаватель и четыре ученицы. Еще 30 человек получили различные ранения.
В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»
С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»
В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»
С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»