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Губернатор Алиханов: Меня можно назвать консерватором
25 января 2017, среда, 12:58 – ИА СОЧИ-24
Калининградская область – регион особенный и дело не только
в "оторванности" от основной части России. В прошлом году область
успела сменить сразу трех губернаторов и теперь ею (правда, пока с приставкой врио)
руководит самый молодой глава во всей стране. Президент назначил 30-летнего Антона
Алиханова в октябре 2016 года, когда Евгений Зиничев, не проработавший в
регионе и трех месяцев, по семейным обстоятельствам был вынужден уехать в
Москву.
Алиханов не говорит, что получил от бывших руководителей какое-то
тяжелое наследство. "У нас рабочее состояние и экономики, и общественной
жизни. Но может быть, чуть больше выражены проблемы, в том числе и
экономического характера, ввиду того, что наша эксклавность усиливает
негативные эффекты, которые российская экономика испытывает последние годы",
– констатирует молодой руководитель области в интервью "Коммерсанту".
Губернатор признает, что пока экономика возглавляемой им области
не перестроилась и остается ориентированной на импорт: ввоз сырья из-за рубежа,
переработка и дальнейшее движение на российский рынок.
"Есть определенные точки роста, и свои локомотивы тоже
существуют. Это и сельское хозяйство, и не сильно большой, но уже достаточно
динамично развивающийся сектор туризма".
Антон Алиханов надеется, что первым серьезным шагом в плане
перестройки экономики станет пакет поправок к действующему закону об особой
зоне, а также к Бюджетному и Налоговому кодексам. "Это придаст нам новое
ускорение, дополнительные льготы по аналогии с территориями опережающего
развития, будут отдельные изменения в визовом режиме", – говорит глава
региона. Важным моментом губернатор считает доверие своих
избирателей. Ведь пока он работает с приставкой врио, но впереди – выборы главы
региона. "Очень важно стать для калининградцев по-настоящему своим
кандидатом. И мне бы не хотелось, чтобы политика каким-то образом влияла на
экономику", – отметил Алиханов.
"Мне бы не хотелось превращаться в какого-то
политикана, человека, который будет заниматься оголтелой агитацией, говорить,
что он построит 200 школ. Не хочется обманывать людей".
Говоря о пресловутой "оппозиционности" региона,
Алиханов считает, что этот миф построен на инерции восприятия области. "Консолидация
в области достаточно высокая, среднероссийская, какой-то особой оппозиционности
я, честно говоря, не заметил", – отмечает глава региона и при этом говорит,
что не собирается создавать какой-то "питомник для оппозиции и подкармливать
ее с руки".
Говоря о своих контактах с властью в Москве, Алиханов
отмечает и представителей Минпрома (там он работал в 2013-м), и
Минэкономразвития. Также говорит и о "старых знакомых" в
правительстве. "Только на личных контактах далеко не уедешь. Конечно,
необходима команда и умение этой команды работать правильно и технологично.
Потому что одного звонка "Здравствуйте, да, и дайте, пожалуйста, денег" точно
будет мало", – замечает молодой руководитель.
Рассказал Алиханов и о взаимодействии с бывшим мэром Москвы
Юрием Лужковым. С недавних пор он занимается в области бизнесом. Губернатор
назвал его интересным человеком. "Он только рассказывал, что, мол, есть
такие планы, приезжаешь – а у него все уже работает. Он там из шелухи от своей
гречки уже палеты производит, которыми обогревает все свои здания", -
оценил деятельность Лужкова губернатор и добавил, что экс-мэр работает на совесть.
"Хозяйство у него образцово-показательное, даже сухой закон у себя ввел",
– отмечает Алиханов. Говоря о своих политических взглядах, Алиханов называет себя консервативным
человеком, ратующим за семейные ценности. А вот в экономических вопросах он стремится
исповедовать либеральные взгляды и считает это положительным моментом.
Источник:
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