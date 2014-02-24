Губернатор Алиханов: Меня можно назвать консерватором

25 января 2017, среда, 12:58 – ИА СОЧИ-24



Губернатор Алиханов: Меня можно назвать консерватором

Самый молодой в истории современной России глава региона, руководитель Калининградской области Антон Алиханов считает себя консервативным человеком, ратующим за семейные ценности и здоровый консервативный подход. Врио губернатора рассказал о своем отношении к власти и взаимодействии с правительством и московскими чиновниками.Калининградская область – регион особенный и дело не тольков "оторванности" от основной части России. В прошлом году областьуспела сменить сразу трех губернаторов и теперь ею (правда, пока с приставкой врио)руководит самый молодой глава во всей стране. Президент назначил 30-летнего АнтонаАлиханова в октябре 2016 года, когда Евгений Зиничев, не проработавший врегионе и трех месяцев, по семейным обстоятельствам был вынужден уехать вМоскву.Алиханов не говорит, что получил от бывших руководителей какое-тотяжелое наследство. "У нас рабочее состояние и экономики, и общественнойжизни. Но может быть, чуть больше выражены проблемы, в том числе иэкономического характера, ввиду того, что наша эксклавность усиливаетнегативные эффекты, которые российская экономика испытывает последние годы",– констатирует молодой руководитель области в интервью "Коммерсанту".Губернатор признает, что пока экономика возглавляемой им областине перестроилась и остается ориентированной на импорт: ввоз сырья из-за рубежа,переработка и дальнейшее движение на российский рынок."Есть определенные точки роста, и свои локомотивы тожесуществуют. Это и сельское хозяйство, и не сильно большой, но уже достаточнодинамично развивающийся сектор туризма".Антон Алиханов надеется, что первым серьезным шагом в планеперестройки экономики станет пакет поправок к действующему закону об особойзоне, а также к Бюджетному и Налоговому кодексам. "Это придаст нам новоеускорение, дополнительные льготы по аналогии с территориями опережающегоразвития, будут отдельные изменения в визовом режиме", – говорит главарегиона. Важным моментом губернатор считает доверие своихизбирателей. Ведь пока он работает с приставкой врио, но впереди – выборы главырегиона. "Очень важно стать для калининградцев по-настоящему своимкандидатом. И мне бы не хотелось, чтобы политика каким-то образом влияла наэкономику", – отметил Алиханов."Мне бы не хотелось превращаться в какого-тополитикана, человека, который будет заниматься оголтелой агитацией, говорить,что он построит 200 школ. Не хочется обманывать людей".Говоря о пресловутой "оппозиционности" региона,Алиханов считает, что этот миф построен на инерции восприятия области. "Консолидацияв области достаточно высокая, среднероссийская, какой-то особой оппозиционностия, честно говоря, не заметил", – отмечает глава региона и при этом говорит,что не собирается создавать какой-то "питомник для оппозиции и подкармливатьее с руки".Говоря о своих контактах с властью в Москве, Алихановотмечает и представителей Минпрома (там он работал в 2013-м), иМинэкономразвития. Также говорит и о "старых знакомых" вправительстве. "Только на личных контактах далеко не уедешь. Конечно,необходима команда и умение этой команды работать правильно и технологично.Потому что одного звонка "Здравствуйте, да, и дайте, пожалуйста, денег" точнобудет мало", – замечает молодой руководитель.Рассказал Алиханов и о взаимодействии с бывшим мэром МосквыЮрием Лужковым. С недавних пор он занимается в области бизнесом. Губернаторназвал его интересным человеком. "Он только рассказывал, что, мол, естьтакие планы, приезжаешь – а у него все уже работает. Он там из шелухи от своейгречки уже палеты производит, которыми обогревает все свои здания", -оценил деятельность Лужкова губернатор и добавил, что экс-мэр работает на совесть."Хозяйство у него образцово-показательное, даже сухой закон у себя ввел",– отмечает Алиханов. Говоря о своих политических взглядах, Алиханов называет себя консервативнымчеловеком, ратующим за семейные ценности. А вот в экономических вопросах он стремитсяисповедовать либеральные взгляды и считает это положительным моментом.

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