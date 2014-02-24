Гуцериев спас Сбербанк из украинского плена

Сбербанк уходит с украинского рынка и продает полный пакет своих акций в этой стране консорциуму инвесторов. Основным покупателем "дочки" кредитной организации станет Саид Гуцериев. В консорциум инвесторов, которые приобретут 100% акций украинской дочерней организации ПАО "Сбербанк", вошел латвийский Норвик Банк. Основным покупателем станет гражданин Великобритании Саид Гуцериев, владеющий белорусской частной компанией, сообщает "Газета.ru". Соглашение было заключено на фоне введенных на Украине санкций против банков с российским государственным капиталом. Сумму, за которую удалось продать "дочку", Сбербанк не назвал. Вероятно, сделка окончательно закроется в первом полугодии 2017 года, когда ее одобрят финансовые и антимонопольные власти соответствующих юрисдикций. "Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником – Сбербанком России – были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта", – заявил мажоритарный акционер Гуцериев. По его словам, покупка "дочки" Сбербанка – большой шаг вперед, который позволит реализовать многие проекты не только на Украине, но и в других странах Европы. Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф не раз заявлял о намерении покинуть украинский рынок. Причинами стали санкции, введенные Киевом в отношении банков с российским государственным капиталом, а также акции политических движений, из-за которых финансовые организации нередко приостанавливали работу.
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Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
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Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»