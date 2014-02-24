Гульнару Каримову заперли в чулане

15 января 2017, воскресенье, 18:59 – ИА СОЧИ-24



Гульнару Каримову заперли в чулане

Старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова допрошена представителями швейцарской прокуратуры по поводу обвинений в отмывании денег. Это первая реальная информация о положении Гульнары Каримовой с тех пор, как примерно три года назад бывшая некогда поп-звездой и бизнесменом женщина исчезла из поля зрения общественности.Судьба Каримовой, которую швейцарские прокуроры назвали подозреваемой врасследовании уголовного дела о коррупции, была окутанатайной с тех пор, как Каримову задержали в Узбекистане почти три года назад, отмечаетThe Wall Street Journal. В то время узбекские прокуроры упомянулиее имя в списке людей, подозреваемых в незаконном присвоении 200 миллионовдолларов. Но подробные обвинения не раскрыли и не было проведеноникакого публичного судебного разбирательства, отмечает издание. Ещебольше вопросов о местонахождении Каримовой и ее состоянии возникло всентябре 2016 года. Она не присутствовала на похоронах своего отца. Однако 9-го и 10 декабря двум швейцарскимпрокурорам разрешили встретиться с дочерью экс-президента Узбекистанадля объединенного 23-часового допроса в узбекской столице. Как сообщил адвокатГрегуар Мангейт, который представляет интересы Каримовой вшвейцарском расследовании,накануне заседания ему дважды дали возможность поговорить со своей подопечной."Она была в относительном добром здравии, ноее безопасность не гарантирована, – считает Мангейт. – Она заперта вмаленькой пристройке, больше похожей на чулан, в ее бывшем доме в центре Ташкента. Ей запрещенообщаться с внешним миром, будь то ее дети или ее собственные адвокаты".В свою очередь, пресс-секретарьшвейцарской прокуратуры в Берне подтвердила, что чиновники изканцелярии генерального прокурора побывали в Узбекистане. Но она отказаласьот дальнейших комментариев о ходе расследования.Как считаетиздание, решение разрешить допрос Каримовой швейцарскими судьямизнаменует собой изменение позиции узбекских властей, которые приКаримове блокировали вопросы судебного сотрудничества. По мнениюаналитиков, это может указывать на желание нового президента УзбекистанаШавката Мирзиеева подвести черту под затянувшимся коррупционнымскандалом, который бросает тень на имидж страны.Как писали Dni.ru, прокуратура Швейцарии давно ведет расследование по предполагаемому отмыванию денег в швейцарских банках. В правоохранительных органах считают, что это может быть связано с правонарушениями на узбекском рынке телекоммуникационных услуг.Первоначально следствие велось в отношении четырех граждан Узбекистана,которые поддерживали с Гульнарой Каримовой финансовые связи частногохарактера. Двое из них летом 2012 года были арестованы в Женеве, а затемосвобождены под залог. Сама Каримова до лета 2013 года обладала дипломатическим иммунитетомкак постоянный представитель Узбекистана в ООН и в ряде международныхорганизаций, базирующихся в Женеве. Следствие в отношении Каримовой было начато 16 сентября 2013 года после того, как сотрудники прокуратуры вместе с полицией обыскали виллудочери узбекского президента в Женеве. Это позволило собрать против нееновые доказательства.Гульнара Каримова является старшей дочерью Ислама Каримова. Она родилась в1972 году. Девушка почти сразу решила пойти по стопам своего отца. Виюне 1995 года стала работать в узбекском МИДе, занимала должность советника министра. В январе 2010 годаКаримова была назначена послом Узбекистана в Испании, однако спустя два годаушла в отставку.В 2008 году Каримову считали одной из самых богатых и влиятельных женщин Узбекистанаи возможной преемницей своего отца на посту президента страны. Онапрофессионально занималась дизайном ювелирных изделий, была известна какпевица под сценическим псевдонимом Googoosha. Также Каримова являласьпредседателем попечительского совета неправительственного Фонда "Форумкультуры и искусства Узбекистана" и ряда других общественныхорганизаций.

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