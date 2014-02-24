Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"

15 марта 2017, среда, 21:30 – ИА СОЧИ-24



Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"."Так все и задумывалось 56 лет тому назад – замечательныелюди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени егооттачивали, и сейчас, слава богу, отточили", – цитирует РИА ФАН Гусмана.Режиссер отметил, что скоро НАТО будет обвинять и детский"Голос". "Что, мол, они специально поют детскими голосами", – пошутил член жюриКВН.Позже уже серьезно Юлий Гусман добавил: "Хотя сам я семь летиграл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего"военно-гибридного" в этой игре я не заметил".Также с юмором к исследованию отнесся игрок команды"Уральские пельмени" Андрей Рожков. "Это через край, мнекажется. Понимаю, когда был комсомол, который ковал кадры для коммунистическойпартии. Сейчас говорить о том, что КВН – идеологический инструмент, – этополный бред", – цитирует РИА Новости Рожкова. Капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаевназвал доклад абсурдом. "Я думаю, этот вброс рассчитан не на русскоязычнуюаудиторию, которая понимает, что такое "КВН", а на западную, котораяможет это воспринять всерьез", – считает квнщик.По мнению капитана "Сборной РУДН", исследование являетсяпростой спекуляцией. "Видите, уже дошло до того, что шутки начали переводить.Раньше переводили какие-то серьезные обращения пресс-секретарей, заявленияпослов, а сегодня добрались до юмористов. Это говорит о том, что ужезакончились аргументы. И эти аргументы не возбуждают аудиторию западных СМИ", -приводит Pravda.ruслова Тарбаева. Напомним, в Центре стратегических коммуникаций НАТО Stratcomпровели исследование и пришли к выводу, что юмористическая передача КВНявляется "инструментом политической стратегической коммуникации". Аналитикивсерьез утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы естьдоступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.Заказало исследование Министерство обороны Латвии. Основан докладна анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам",представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015годах.

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