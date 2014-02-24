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Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"
15 марта 2017, среда, 21:30 – ИА СОЧИ-24
"Так все и задумывалось 56 лет тому назад – замечательные
люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его
оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили", – цитирует РИА ФАН Гусмана.Режиссер отметил, что скоро НАТО будет обвинять и детский
"Голос". "Что, мол, они специально поют детскими голосами", – пошутил член жюри
КВН.Позже уже серьезно Юлий Гусман добавил: "Хотя сам я семь лет
играл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего
"военно-гибридного" в этой игре я не заметил".Также с юмором к исследованию отнесся игрок команды
"Уральские пельмени" Андрей Рожков. "Это через край, мне
кажется. Понимаю, когда был комсомол, который ковал кадры для коммунистической
партии. Сейчас говорить о том, что КВН – идеологический инструмент, – это
полный бред", – цитирует РИА Новости Рожкова. Капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев
назвал доклад абсурдом. "Я думаю, этот вброс рассчитан не на русскоязычную
аудиторию, которая понимает, что такое "КВН", а на западную, которая
может это воспринять всерьез", – считает квнщик.По мнению капитана "Сборной РУДН", исследование является
простой спекуляцией. "Видите, уже дошло до того, что шутки начали переводить.
Раньше переводили какие-то серьезные обращения пресс-секретарей, заявления
послов, а сегодня добрались до юмористов. Это говорит о том, что уже
закончились аргументы. И эти аргументы не возбуждают аудиторию западных СМИ", -
приводит Pravda.ru
слова Тарбаева. Напомним, в Центре стратегических коммуникаций НАТО Stratcom
провели исследование и пришли к выводу, что юмористическая передача КВН
является "инструментом политической стратегической коммуникации". Аналитики
всерьез утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы есть
доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.Заказало исследование Министерство обороны Латвии. Основан доклад
на анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам",
представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015
годах.
Источник:
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