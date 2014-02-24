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Хакер обругал истеричный Вашингтон за нападки на Москву

5 января 2017, четверг, 10:28 – ИА СОЧИ-24

Хакер обругал истеричный Вашингтон за нападки на Москву
Хакер обругал истеричный Вашингтон за нападки на Москву
Известный хакер Guccifer обрушился на администрацию Обамы за истеричные нападки на Москву. Взломщик уверен, что в сознании американцев все еще сильны установки холодной войны.
Неудачные попытки США возложить на Россию ответственность за хакерские атаки в преддверии выборов возмущают не только Кремль. Теперь на сторону Москвы встают даже известные взломщики.В частности, на истерию Вашингтона обратил внимание знаменитый хакер Марчел Лехел Лазэр, которому неоднократно удавалось получить доступ к секретной информации о политической верхушке США. По его мнению, беспочвенные обвинения в адрес России со стороны администрации Барака Обамы не что иное, как часть "фейковой кибервойны".Это какое-то сумасшествие, настоящая истерияХакер, известный под ником Guccifer, считает, что в сознании американцев все еще сильны установки холодной войны. "Жители США сошли с ума от мысли о русских и вторжении в их страну" – цитирует его Fox News.Напомним, во время президентской гонки в США под прицел хакеров попала представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Взломщикам удалось получить доступ к переписке бывшей первой леди и ее помощников, в результате чего достоянием общественности стали многие секреты ее политической кампании.Вашингтон неоднократно обвинял Москву в причастности к хакерской атаке. Администрация Барака Обамы уверена, что Кремль спланировал это нападение, чтобы ухудшить позиции Клинтон в преддверии выборов, однако какие-либо доказательства так и не были обнародованы. Россия резко отвергает эти беспочвенные обвинения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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