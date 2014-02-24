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Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"

27 марта 2017, понедельник, 19:30 – СОЧИ-24

Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"
Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"
Неизвестный взломал аккаунт жительницы Шотландии Джейн Парк, четыре года назад выигравшей миллион фунтов стерлингов в национальной лотерее. За интимные фотографии хакер потребовал выкуп.
Снимки
злоумышленник похитил из взломанного аккаунта девушки Snapchat. Также пользователь
Twitter под ником @Assignments обратился к журналистам. Он предложил
им четыре личные фотографии Парк.
Хакер
потребовал у девушки сумму в тысячу фунтов, передает The New York Post. По его словам, он получил доступ
не только к Snapchat, но и другим социальным сетям молодой
миллионерши.

Ранее
девушка признавалась, что у нее уже крали аккаунты и шантажировали, требуя
выкуп. Таким образом, часть фотографий
Джейн Парк оказались в публичном доступе. Миллионерша обращалась в
полицию, чтобы они
защитили ее от хакеров.
Напомним,
четыре года назад шотландка Джейн Парк, когда ей
было 17 лет, выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов. По ее
признанию, эти легкие деньги испортили ей жизнь.

Как писали Dni.ru, многих пользователей Сети шокировало то, как счастливица
распоряжается своим выигрышем. Так, девушка отдала 4500 фунтов за операцию
по увеличению груди, потратила часть своего выигрыша на отдых на Ибице и
приобрела билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба. Кроме того,
Джейн ради развлечения покупает элитные автомобили.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"

Неизвестный взломал аккаунт жительницы Шотландии Джейн Парк, четыре года назад выигравшей миллион фунтов стерлингов в национальной лотерее. За интимные фотографии хакер потребовал выкуп...»

сегодня, 18:58
Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России...»

сегодня, 18:45
Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России

Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»

сегодня, 18:13
В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды..»

сегодня, 17:59
Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми

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сегодня, 17:45
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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»

сегодня, 17:43
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