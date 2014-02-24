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Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"
27 марта 2017, понедельник, 19:30 – СОЧИ-24
Снимки
злоумышленник похитил из взломанного аккаунта девушки Snapchat. Также пользователь
Twitter под ником @Assignments обратился к журналистам. Он предложил
им четыре личные фотографии Парк.
Хакер
потребовал у девушки сумму в тысячу фунтов, передает The New York Post. По его словам, он получил доступ
не только к Snapchat, но и другим социальным сетям молодой
миллионерши.
Ранее
девушка признавалась, что у нее уже крали аккаунты и шантажировали, требуя
выкуп. Таким образом, часть фотографий
Джейн Парк оказались в публичном доступе. Миллионерша обращалась в
полицию, чтобы они
защитили ее от хакеров.
Напомним,
четыре года назад шотландка Джейн Парк, когда ей
было 17 лет, выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов. По ее
признанию, эти легкие деньги испортили ей жизнь.
Как писали Dni.ru, многих пользователей Сети шокировало то, как счастливица
распоряжается своим выигрышем. Так, девушка отдала 4500 фунтов за операцию
по увеличению груди, потратила часть своего выигрыша на отдых на Ибице и
приобрела билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба. Кроме того,
Джейн ради развлечения покупает элитные автомобили.
Источник:
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