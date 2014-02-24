Хакеры сообщили о ракетном ударе Кремля по Вашингтону
23 января 2017, понедельник, 08:59 – ИА СОЧИ-24
Хакеры сообщили о ракетном ударе Кремля по Вашингтону
Один из аккаунтов американского издания New York Times в Twitter подвергся нападению хакеров. Взломав микроблог, злоумышленники сообщили о ракетном ударе, который Россия намерена нанести по США. Соответствующий твит появился в 09:40 по местному времени, но он был быстро удален. Позже в микроблоге появился пост от другой хакерской группировки – OurMine, пишет газета "Известия". Программисты из этого сообщества отметили, что заподозрили атаку на микроблог New York Times и решили его взломать, чтобы вычислить злоумышленников. По их словам, нападение совершила группировка, ранее распространившая информацию о смерти певицы Бритни Спирс. Позже посты OurMine исчезли. В начале января 2017 года американские спецслужбы сообщили о том, что сотрудники ФСБ взломали соцсеть Telegram. По мнению автора доклада, система шифрования в этой программе вызывала интерес у российских структур: якобы этот мессенджер пользуется большой популярностью в нашей стране среди политических активистов и оппозиционеров.Кроме того, американские спецслужбы заявили, что выборы президента США проходили при активном участии России. Эти данные частично были представлены во время брифинга Дональду Трампу.
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Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»