Харрисон Форд угрожал жизни 110 пассажиров лайнера

15 февраля 2017, среда, 09:29 – ИА СОЧИ-24



Харрисон Форд угрожал жизни 110 пассажиров лайнера

Американский актер Харрисон Форд в очередной раз попал в скандал из-за любви к пилотированию. На этот раз самолет голливудской звезды по ошибке оказался в опасной близости от пассажирского лайнера, что создало угрозу жизни 110 пассажиров.Инцидент произошел в штате Калифорния. Харрисон Форд находился за рулем своего одномоторного самолета. Диспетчер сказал, чтобы он приземлился на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж. Однако Форд ошибся и направил самолет на рулевую дорожку, где в этот момент готовился к взлету пассажирский лайнер с 110 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. В результате голливудская звезда пронеслась прямо над его верхней частью, чудом избежав смертоносной аварии, сообщает NBC News. Пролетая над пассажирским бортом, Форд спросил у диспетчеров: "Подо мной что, был самолет?" К счастью, никто не пострадал, и лайнер успешно взлетел через несколько минут. Как отмечает издание, посадка на рулевую дорожку является грубым нарушением правил авиационной безопасности США. По факту инцидента проводится расследование, по его результатам Форду могут либо вынести предупреждение, либо приостановить его лицензию пилота.Напомним, в 2015 году голливудский актер оказался в центре скандала. Тогда он совершил аварийную посадку на поле для гольфа в штате Калифорния. Причиной инцидента стал отказ двигателя. Кроме того, Форд аварийно посадил вертолет в 1999 году во время летного урока в округе Вентура.

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