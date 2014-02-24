Хаски испугался зажима для волос (видео)

Ролики с участием домашних питомцев пользуются неизменным успехом у интернет-пользователей. В Сети набирает популярность забавное видео, снятое хозяйкой хаски, который испугался зажима для волос. На кадрах видно, как хозяйка пса породы хаски показывает питомцу "краб". Она открывает и закрывает заколку, щелкая ею, как челюстью. Животное робко огрызается, испуганно пятясь назад. Во второй части видеоролика хозяйка хаски надевает зажим для волос лежащему животному на лапу. Четвероногий питомец с опаской смотрит на загадочный предмет. Затем пытается освободиться от зажима. Сделать это самостоятельно он не может, и хозяйка ободряет своего любимца, гладя по голове.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»
Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»